«Mírame ser la mujer más taquillera»: Eiza González presumió estar en el top 5 de las estrellas de Hollywood y envió un mensaje a sus críticos

La actriz mexicana es la mujer más taquillera de Hollywood en Estados Unidos

Eiza González en la cinta de Godzilla vs Kong (cortesía: captura del tráiler)





La actriz mexicana Eiza González es una de las cinco estrellas de Hollywood más taquilleras del 2021 en Estados Unidos. Debido a ello, esta mañana la mexicana dedicó a todos los mexicanos y latinos el enorme logro y envió un fuerte mensaje a sus detractores.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz explicó que “normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”.

La originaria de la ciudad de México, compartió un rankin basado en datos de las cifras de taquilla y agradeció a todos los espectadores: “Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”.

CAPTURA: Twitter/@eizamusica

En el rankin, publicado por el sitio web estadounidense especializado en taquilla cinematográfica The numbers, el nombre de Eiza aparece entre los primeros cinco, junto al actor Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, en los lugares subsecuentes.

“Y claro que lloré poquito. Lloré poquito”, expresó la actriz de Descuida, yo te cuido y Godzilla vs King Kong, con felicidad desde la red social, en donde algunos de sus seguidores celebraron el logro de la estrella.

“Estamos tan orgullosos de ti” y “Mi amor, te mereces eso y más. Me encanta ver cómo has crecido tanto en estos últimos años”. Incluso, la actriz y cantante mexicana Danna Paola envió una felicitación a Eiza: “¡Chingona mamiiiii!”, escribió junto a la bandera de México en Twitter.

Eiza González (Foto: AP)

Por otra parte, hace unos días, Eiza habló sobre el lado negativo de Hollywood. En redes sociales, la actiz admitió que su salud mental ha estado en juego por la industria en distintas ocasiones y que, a pesar de su éxito, no todo ha sido color de rosa.

La actriz de 31 años emitió un mensaje que pronto despertó la empatía de sus fans. Desde Twitter, González dijo que “Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”.

“Calma… Todo tiene su tiempo, Eiza… cuanto más grandes sean los obstáculos, mayor será tu conquista. Sé que es fácil decirlo cuando estamos fuera, nos sentimos solos, pero tú no lo estás, llegarás lejos”, exclamó una de sus fans.

Eiza González (Foto: Instagram@eizagonzalez)

Aunque la actriz egresada de Televisa no dio más detalles sobre su mensaje, cabe recordar que durante toda su trayectoria ha sido duramente criticada por diversas razones, una de las más fuertes han sido por su apariencia.

A finales del 2020, Eiza admitió que sufrió de graves problemas de autoestima a causa de los feroces comentarios que ha hecho la prensa mexicana a lo largo de su carrera y compartió que ha trabajado en sus “traumas” para superar sus inseguridades.

“Toda la vida sentí que lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso la percepción de ser alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficientemente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas”, contó durante una transmisión en vivo en Instagram.