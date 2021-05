Mollinedo se instala en la AFLP entre escándalo

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La asociación que encabeza Isaac Mollinedo se instaló ayer en las oficinas de la Asociación de Fútbol de La Paz, en la calle Juan de la Riva, en medio de un escándalo con peleas, insultos, policías y un notario que acompañó al grupo que encabeza el exjugador de fútbol.

Cerca a las 11:00, Mollinedo y su directorio ingresaron a esas instalaciones, las personas que estaban ahí intentaron impedirlo y según Mollinedo sus dirigentes Jenny Mamani y Mirían Mendoza fueron agredidas por personas afines al grupo que dirige Wálter Torrico. “Yo quería dialogar y no llegar a esto, pero ya no se puede con la gente que no quiere comprender. No hay dos asociaciones, nosotros somos los legales y avalados por la FBF”, comentó Mollinedo.

El dirigente contó que estaba junto a sus dirigentes Martín Sirpa y Javier Ticona en una de las oficinas de la AFLP y que no podían sali,r ya que otro grupo de directivos estaban “iracundos” afuera del edificio.

Mientras tanto, Torrico denunció que la AFLP fue tomada por un grupo de choque, que no son dirigentes de la asociación. “Allanaron nuestra entidad respaldados por los abogados de la federación indicando que fueron elegidos, pero nunca recibieron el respaldo de la AFLP”, dijo el directivo.

Torrico agregó que tienen una personería jurídica aprobada. “Patearon puertas y seguro adentro hicieron fechorías”, remarcó Torrico.