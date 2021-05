Montaño niega que aeropuerto de Chimoré haya servido para actividades del narcotráfico

‘Los (36) vuelos eran regulares, lo que era irregular era la apertura’ de la terminal aérea, sostuvo el Ministro de Obras Públicas.

Fuente: Cadena A, La Razón

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, descartó el miércoles que los 36 vuelos realizados el 10 de marzo en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, hayan servido para actividades relacionadas con el narcotráfico. “Los vuelos eran regulares, lo que era irregular era la reapertura del aeropuerto de Chimoré”, afirmó.

Montaño brindó un informe oral ante el plenario de la Cámara de Senadores a petición de cinco legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos.

Según la autoridad, ninguno de los aviones que ingresaron al aeródromo llevaban carga, solo estaban tripulados por un instructor de vuelo y su alumno. “Eran escuelas de pilotaje y obviamente esas aeronaves solo pueden llevar el piloto y su copiloto, es decir, el instructor y su alumno. En este entendido se ha desvirtuado, por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y por parte de las autoridades correspondientes, que fueran algunos vuelos para temas del narcotráfico”.

Es más, el Ministro fue enfático al señalar que “los vuelos eran regulares, lo que era irregular era la reapertura del aeropuerto de Chimoré, porque había deficiencias y observaciones de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”.

También recordó que por la apertura del aeropuerto sin autorización, se destituyó al director general ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Ronny Balderrama, quien al momento enfrenta un proceso penal.

El 10 de marzo se realizaron 36 vuelos desde el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, el doble de los que se efectúan en una jornada normal en la terminal aeroportuaria de El Alto. Según los trabajadores de AASANA, la reapertura del aeródromo cochabambino no tenía la autorización de la DGAC.

Montaño explicó que los vuelos fueron realizados por escuelas privadas de aviación, y que, según el informe de la FELCN, existió la presencia de efectivos que realizaron el respectivo control.

“He venido aquí con prueba plena, y la FELCN ha dicho claramente que tenía ahí personal, policías que han hecho la inspección de los vuelos. Entonces, con pruebas, documentación en manos hemos demostrado que se ha cumplido con toda la normativa”, sostuvo.

La jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, dijo estar conforme con las 11 respuestas del Ministro de Obras Públicas y dijo que en base a la información técnica brindada se continuará con la fiscalización.

“El informe del Ministro ha sido bastante técnico, cero político, hemos quedado bastante satisfechos. (…) Vamos a realizar una investigación más a fondo, respecto a lo que está pasando en el aeropuerto de Chimoré. Sin embargo, las respuestas del Ministro han sido bastante técnicas, muy precisas en las cosas que hemos preguntado respecto a las aeronaves que han despegado. Sigue habiendo dudas, por eso hay que seguir la tarea de fiscalización en ese sentido”, declaró.

En tanto, la senadora de Creemos, Centa Rek, observó que el informe presentado por el Ministro fuera “muy técnico, lo que generó aún más dudas y observó que 36 instructores se hayan presentado en un solo día para enseñar a sus estudiantes”.

Sobre los cuestionamientos de la oposición, la senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Arce, aseveró que “es necesario ser muy claros”. “Somos personas adultas, autoridades y no podemos decir me han contado, me han dicho; creo que cada uno tiene la facultad suficiente para hacer las investigaciones correspondientes”, apuntó.