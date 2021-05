Montero: Detienen a sospechosa de envenenar a cinco personas para no pagar su alquiler y mudarse

Fuente: Gigavisión, www.clave300.com

El fin era supuestamente evitar pagar la deuda de su alquiler a la dueña de casa. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Montero detuvo a una pareja denunciada de envenenar a cinco personas, entre ellas tres menores de 2, 14 y 16 años en el barrio San José.

El esposo de la víctima informó que la supuesta deudora en complicidad de otra muchacha (Celina E. C. y Gabriela A. C. C.) compró un jugo Sfrut de la venta y comenzó a invitar a la dueña de casa, a los inquilinos y a los menores. «A mi vino a ofrecerme pero estaba durmiendo y no le recibí«, relató una inquilina testigo.

La mujer relató que a los minutos de haber ingerido el jugo comenzaron a sentirse todos mareados y se caían cuando trataban de caminar. Las mujeres aprovecharon de llamar un radiomóvil para cargar sus cosas y abandonar la vivienda sin pagar su alquiler.

«Pudieron haber matado a mi niño y mi esposa, eso es un homicidio», dijo Jhonny Martínez Salinas, padre del niño que se encuentra internado en el Hospital de Niños de Santa Cruz, donde le practicaron un lavado.

El médico del hospital de Montero William Hueso, informó que los pacientes que ingresaron con síntomas de una posible intoxicación se encuentran fuera de peligro y estables después de ser sometidos a un lavado gástrico.

Las personas afectadas con el jugo fueron identificadas como Elizabeth Ramos Payi, Jhonatan Martínez Ramos, Daniel Ramos Payi y Natalia Ostra Andrade y un niño de dos años.

«Una de las víctimas informó que su inquilina le invito un vaso de jugo Sfrut y al rato se puso mal. Solo alcanzo a mirar como dos mujeres sacaban sus cosas de su habitación», declaró el médico que atendió a los pacientes.

Este lunes la FELCC ofrecerá una conferencia de prensa en Montero informando los pormenorizados del caso. Los sospechosos serán imputadas por homicidio en el grado de tentativa y lesiones gravísimas/