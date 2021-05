Montes tendrá menos secretarios y más asesores “ad honorem”

El Gobernador hizo compromisos con la austeridad, lo que le lleva a cerrar secretarías y algunos programas sociales, y reivindicó la experiencia del pasado, lo que le lleva a crear un Consejo Consultivo.

El gobernador Oscar Montes no quiere tardar en implementar sus compromisos de campaña, tanto los formales como los simbólicos, y en su discurso de investidura confirmó la reducción de secretarías en el ejecutivo departamental, pero también la creación de un consejo consultivo conformado por una serie de profesionales notables, muchos ya alejados de su profesión, y que servirán como grupo de reflexión, sobre todo productivo.

Lo primero tiene que ver con el mensaje de austeridad que el Gobernador defendió en su campaña y que no solo se materializará con el recorte de secretarías, sino con el cierre de programas sociales, como advirtió en conferencia de prensa posterior a la posesión.

Lo segundo tiene más que ver con la idea de tiempo feliz instalada y que la reivindicación del pasado no se quede solo en una idea de compromiso. Arturo Liebers, Mario Kissen, Ángel Cortez, Abel Barroso, Arturo Dubravsic Alaiza, Luis Coronado, Juan Carlos Mena y Amilcar Castrillo son algunos de los nombres confirmados para un ente que contará con doce personas y que por el momento no tiene ni una sola mujer.

En principio, este consejo consultivo se empleará para analizar formas de reformular las empresas departamentales, particularmente Setar, sin embargo, no hay nada cerrado ya que es voluntad del Gobernador tanto su creación como su utilización para los fines convenientes. Lo cierto es que entre los nombres citados se aprecia variedad profesional y política – aunque este punto no pretende ser relevante al tratarse de asuntos técnicos – y experiencia en el manejo de empresas públicas y privadas.

La reducción de secretarías, en marcha

La cantidad de nombres que se barajan para ocupar carteras en el gabinete de Oscar Montes, que se desvelará en los próximos días, no se ha reducido, aunque algunos de los que se consideraban forman parte del concejo consultivo, como Mario Kissen, lo que lo inhabilita.

Las modificaciones del órgano ejecutivo ya habían sido delineadas y, en general, reducirá de 14 secretarías a seis, aunque las sacrificadas – entre ellas la muy simbólica secretaría de Hidrocarburos en Tarija, lo que marcará una especie de cambio de época – pasarán a ser direcciones o unidades.

En este caso, se fusionan las secretarías de Gobernabilidad, Gestión Institucional y Coordinación, que quedarán en una que, además, deberá coordinar con los subgobernadores. Se prevé que en esta secretaría entre alguien muy de UNIR, como Erik Montaño o Efraín Rivera, aunque también se barajan otros perfiles más mediáticos que puedan apoyar la vocería. Bajo esta secretaría quedaría, además, la reformulación de la secretaría de Justicia, que pasaría a ser Dirección.

Las otras secretarías que se mantendrán serán las de Economía y Finanzas además de la de Planificación, cuyas misiones son diferentes, aunque complementarias, especialmente en un momento en el que se pretende reprogramar la deuda contraída.

También se mantiene la secretaría de Desarrollo Productivo y la de Desarrollo Social, y se prevé que la primera tenga mayor respaldo financiero que la segunda, puesto que en el análisis previo ya se considera que muchos programas no pueden continuar – se analiza desde la canasta del adulto mayor hasta los programas de becas.

Además, Montes mantendrá la secretaría de Obras Públicas – suena De los Ríos o algunos expresidentes del colegio de Arquitectos –, aunque ya anunció que las licitaciones serían escasas y que se cerraría la unidad.

En debate los nombres de los subgobernadores

En esta nueva legislatura no se han elegido subgobernadores por resolución del Tribunal Constitucional, que entendió que la potestad para nombrar era del Gobernador, que es quien tiene función gubernativa. De momento no hay fecha fijada para los nombramientos. Se espera que los nombres salgan producto de la alianza Unidos, pero también del diálogo con sectores sociales, sobre todo en las provincias donde no ganó el 7 de marzo.