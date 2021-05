Muere la activista Rayza Torriani por Covid-19

Fuente: paginasiete.bo

La activista líder de la Red de Personas Trans en Bolivia (Trebol), Rayza Torriani, falleció esta jornada debido a complicaciones por la Covid-19. Sus amigos indicaron que su deceso se debe a la falta de Unidades de Terapia Intensiva (UTI); estaba internada en un centro de salud de Tiquipaya.

«Rayza necesitaba ingresar a un centro de salud que cuente con terapia intensiva», lamentó uno de sus amigos más cercanos Frank Arteaga.

Arteaga lamentó el hecho y explicó que Torriani se encontraba en una larga lista de espera para acceder a una UTI. “La noche del miércoles 19 de mayo me tocó firmar un documento que decía que el centro de salud donde estaba no es el óptimo y que puede morir. Estaba en una larga lista de espera para ser internada en terapia intensiva; la última vez que hablé con ella me dijo que tenía miedo morir, pero no por ella, si no por su hija”, escribió en un comunicado de Facebook.

Torriani fue una figura fundamental para las causas LGBTI en Bolivia. En 2006 fundó la Red Trebol, una red de mujeres trans de Bolivia.