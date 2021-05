Muerte de Sarah y Dagner: nuevo testimonio revela pelea y empujones cerca de la ventana

La investigación de la muerte de Sarah Arauco y Dagner Rojas suma un nuevo testimonio a la lista de información que la Policía y la Fiscalía están recolectando en este nuevo proceso.

La testigo revela en su declaración que vio una pelea entre la pareja e incluso empujones antes de la caída en la que murieron los dos jóvenes.

​“En la ventana había dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino, quienes discutían y peleaban. Estaban forcejeando y veo que la chica se zafa y trata de escapar y llega a escapar. Ingresa adentro y ya no se los ve, pero se sigue escuchando los gritos y luego también se van a la otra ventana que más o menos es donde se ve ropa, de ahí veo un forcejeo ahí también nuevamente, después veo el forcejeo en la ventana queriéndola empujar a la ventana”, señala la testigo, que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía.

La testigo continúa: “Ella estaba de espalda y de un momento a otro vuelco la mirada hacia mi hijo y le dije que entre y no mire y nuevamente veo ahí a la chica ya estaba cayendo del edificio, luego de eso gritan de todos lados diciendo que llamen a la Policía y el chico se acerca a la ventana queriendo saltar mirando de frente hacia el piso”.

La Fiscalía le preguntó a la testigo “¿quién de las dos personas hace la intención o ademán de empujar hacia la ventana para afuera?”

Esta es la respuesta: “Yo veo que el joven es quien la empujaba hacia la ventana y forcejean, veo que la chica está de espaldas hacia la ventana y el chico la trata de empujar y esta se zafa e ingresa adentro y aparece a la otra ventana y también ahí pelean, y ahí veo que ella grita pidiendo auxilio”.

La defensa de la familia de Sarah Arauco considera que esta declaración confirma la figura de feminicidio, figura penal con la que se iniciaron las investigaciones. Este martes se cumple una semana de la muerte de la joven y Dagner Rojas, que cayeron del piso 12 de un condominio en el centro cruceño.

«El quinto testigo ha dado más luces de lo sucedido ese día y esa declaración nos da más fuerza y sustento», dijo José Ernesto Torres, abogado de la familia de Sarah.

Conozca el testimonio completo:

«Caso cerrado”



El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que a pesar de que se sigue investigando algunos elementos más en torno a la muerte de Sarah Arauco y Dagner Rojas este es un “caso cerrado” ya que no existe ninguna persona que pueda ser imputada.

Mariaca dijo que se sigue recolectando testimonios del caso ya que “día a día van a apareciendo nuevas declaraciones”, pero que es importante entender que no hay por donde más avanzar a nivel jurídico.

“Sea lo que sea, a donde se llegue (con la investigación) no hay a quién imputar. Por el bien de estas dos personas y que descansen en paz, no vamos a citar a nadie en calidad de denunciado. Por lo tanto, este es un caso cerrado, por más que investiguemos no vamos a llevar a estrados judiciales a ninguna persona”, informó Mariaca.