Mujer fallece con síntomas de Covid-19 y hace cuatro días que el cuerpo permanece en su domicilio

El hecho ocurrió en la zona central de Cochabamba. Vecinos aseguran que llamaron al Sedes para que haga el levantamiento del cuerpo, pero aún no han tenido respuesta.

Vecinos de la zona central de Cochabamba, denuncian que hace al menos cuatro días una persona de la tercera edad falleció en su domicilio con síntomas de Covid-19, pero hasta la fecha el cuerpo no ha sido retirado del lugar.

Una mujer informó que pese a sus constantes llamadas al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y a diferentes funerarias, no hay quien recoja los restos de la anciana.

Dentro del protocolo para el tratamiento de cuerpos de personas que han fallecido por Covid se establece los familiares o personas cercanas deben convocar a la Policía pues es competencia de esta institución el verificar que exactamente la persona falleció por el virus. Después, serían los mismos oficiales quienes deben llevar los restos a la morgue para su posterior tratamiento con los elementos de biseguridad.

“El cuerpo ya debe estar en mal estado, como es posible que no vengan, que no se pongan la mano al pecho, que digan son familias, somos humanos, como no nos van ayudar, es increíble realmente todo lo que está pasando”, indicó desesperada una de las vecinas a la red Unitel.

Según la información proporcionada, en esta vivienda habitarían más de 10 familias, por lo que temen ser contagiados debido a la permanencia de los restos en el lugar.

“Aquí viven familias pobres que se dedican al comercio, tienen hijos, hay niños, hemos tenido que evacuar a los niños, hemos tenido que sacar a los ancianos de donde ellos están viviendo, porque es una casa familiar donde viven 11 familias, no es justo que las autoridades no se pronuncien al respecto”, informó.

Por su parte, el Sedes habría informado que enviaría a una funeraria para que se haga cargo del recojo del cuerpo de la mujer de la tercera edad, pero la funeraria afirma no tener aún la autorización, por lo que los “ayudan” fumigando el ambiente.

Se espera que en las próximas horas se pronuncien las autoridades al respecto y saber qué pasará con el cuerpo de esta mujer de la tercera edad.