Mujer que atropelló a una menor en Porongo aparece y denuncia que «show mediático» dañó su imagen

Fuente: Fama, Poder y Ganas, Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, Vanesa Sosa Melgar, la mujer que atropelló el pasado 2 de mayo a una menor de 4 años en el municipio de Porongo finalmente apareció para dar a conocer su versión de los hechos.

Sosa en el programa Fama Poder y Ganas, de los periodistas, Jimena Antelo y José Pomacusi, manifestó que el «show mediático ha dañado su imagen«, y acusó al padre de la menor de no haberle querido recibir medicamentos, además señala que la madre de la pequeña le pidió dinero.

«Este show mediático me ha dañado mi imagen» dice la exconcejal del MAS.

Vanesa Sosa admite que la niña está delicada de salud, ya que le han reconstruido su ano y partes genitales y considera que sus padres están queriendo lucrar con la vida de la pequeña Génesis.

La denunciada dice que no se escondió, sin embargo no explicó por qué no apareció y 11 días después del hecho, ante la presión de los medios de comunicación recién da la cara.