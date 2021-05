Nueva Asamblea Legislativa, aliada de Bukele, destituye a jueces constitucionales del Supremo

Luego de aprobada la iniciativa, la Sala de lo Constitucional anunció una resolución para revertir el decreto. Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele desacreditó la acción.

En el mandamiento judicial de inconstitucionalidad la Sala declara la inconstitucionalidad del decreto de destitución de magistrados de ese tribunal. pic.twitter.com/ceQ7KOktJ5 — Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) May 2, 2021

“Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar. Ah no, ya recordé que huyó a Honduras”, dijo en su cuenta de Twitter el mandatario. La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo y despertó las alertas de altos funcionarios de los Estados Unidos. Los votos fueron dados por los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN). La iniciativa fue admitida para su votación con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo. Los partidos que votaron para admitir la iniciativa son los de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN). Esta es la primera acción tomada por la nueva Asamblea Legislativa a solo horas de haber tomado posición. Los magistrados destituidos son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco. La iniciativa también incluye a los magistrados suplentes de dicha sala. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la covid-19. El 9 de agosto de 2020, el presidente salvadoreño dijo en una cadena nacional de medios de comunicación que, “si fuera de verdad un dictador”, hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los decretos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia del coronavirus. “Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco”, dijo en referencia a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional. Declaración del Supremo La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró este sábado inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a sus magistrados por violar el sistema de Gobierno. “Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala”, señalaron los magistrados en un fallo dado a conocer poco tiempo después de que se votó su destitución. Señalaron que la labor de control es necesario “para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia” y “para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución”. Añadieron que “es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla”. EE.UU. expresa preocupación La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, dijo que es preocupante la propuesta de los diputados oficialistas. “Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, dijo en su cuenta de Twitter. La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas. — Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 2, 2021 HWR acusa a Bukele de intentar “concentrar todo el poder” El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar “concentrar el poder”, después de que la Asamblea Legislativa admitiera una iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, publicó Vivanco en Twitter y añadió que “Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”. NI, que posee 56 diputados, fue fundado por un movimiento de Bukele y es dirigido por un primo suyo, mientras que GANA fue utilizado por el político para ganar la Presidencia en 2019.

La diputada opositora Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que “estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados”.

“Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite”, agregó.

Por su parte, el presidente Bukele apoyó la iniciativa desde sus redes sociales.

“La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, señaló el mandatario.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República. pic.twitter.com/WMVkHT8moD — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 2, 2021

Relator de ONU condena intento de destitución de magistrados salvadoreño

El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, condenó este sábado la iniciativa de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, publicó en Twitter el relator de la ONU.

Añadió que “todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”.

Manifiesta preocupación

Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos en Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, manifestó su preocupación por las pretensiones de los diputados oficialistas e hizo un llamado para respetar a las instituciones democráticas del país.