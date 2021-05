Oposición: Arce improvisó en seis meses de gobierno y Choquehuanca hizo «prosa» para indígenas

El presidente Luis Arce (d) y el vicepresidente David Choquehuanca. ARCHIVO/MARKA REGISTRADA

Fuente: ANF / Correo del Sur

En tres días Luis Arce y David Choquehuanca cumplirán seis meses en el Gobierno al mando del Estado. En una evaluación, los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos sostienen que el Ejecutivo se caracterizó por una «excesiva improvisación» en la agenda nacional; critican al vicepresidente por haberse dedicado a hacer prosa para «adormecer» al mundo indígena.

La senadora Andrea Barrientos (CC) y el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, criticaron los primeros seis meses del gobierno de Arce y Choquehuanca. En tanto, que el diputado Rolando Cuellar (MAS) defendió este periodo, principalmente por la gestión en la adquisición de las vacunas.

«Entre el 2005 y 2009 el MAS tenía una agenda de la Asamblea Constituyente, ahora no hay una agenda, no existe. Entonces el problema es (hay una) ausencia de una agenda más la ausencia de una gobernabilidad plena, (…) Hay un problema serio de gobernabilidad y no veo que ese problema se vaya a solucionar, creo que hay una excesiva improvisación en el gobierno de Arce», afirmó Barrientos a la ANF.

Mientras tanto, Rolando Cuellar, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó como muy buena los primeros meses de gestión de Arce porque logró adquirir las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) a diferencia de la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez que no pudo comprar ni una sola vacuna durante la crisis.

Con la mano derecha en el corazón y la izquierda levantada, Arce fue posesionado como presidente del país el 8 de marzo de 2021. «Queda posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia», dijo Choquehuanca en ese entonces. Arce juró cumplir sus labores de jefe de Estado.

Uno de los discursos alentadores el día de la posesión fue el de Choquehuanca, por su «mensaje reconciliador» ha continuado con ese estilo hasta el día de hoy. «Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera, por eso nos dicen que todos vayamos juntos», afirmó Choquehuanca.

«Arce no tiene un perfil de presidente, tiene figuras ministeriales como sostén de gobierno»

Según el análisis de Barrientos (CC), Arce no tiene un perfil de presidente y por ende no gobierna, debido a que no llega a cubrir las principales necesidades de la población en temas de justicia, empleo, vacunas y educación. Señaló que lo que existe son figuras ministeriales que son el sostén del Gobierno.

«Arce no tiene un perfil de presidente, la gente ha votado, no por Luis Arce, sino por su supuesta capacidad de conducir económicamente (el país), en la que está fracasando y ha votado por el MAS en castigo, –entre comillas–, a la derecha», expresó Barrientos a la ANF.

Identificó que esas figuras sostén del Gobierno son los ministros de Justicia, Gobierno y Presidencia, Iván Lima, Carlos Eduardo del Castillo y María Nela Prada. Señaló que una de las debilidades más fuertes es que no cuenta con una agenda de trabajo; además en lo político el «partido oficialista está fracturado» por diferentes circunstancias internas.

En ese marco se explicaría que el líder del MAS, Evo Morales, juegue a ser presidente al sostener reuniones con diferentes organizaciones sociales, empresariales, emita pronunciamientos sobre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo (PE), a diferencia del jefe de Estado.

Al respecto, Cuellar argumentó que el presidente Arce está ocupado en temas de la reactivación económica y hacer frente la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

«Él está enfocado en la administración del Estado, en ese sentido el presidente no ha dado mucha opinión en ese caso de la señora Jeanine Añez porque para el Presidente más relevante y más importante es resolver la crisis económica», declaró Cuellar.

En criterio del diputado Gutiérrez (Creemos) fueron seis meses de una desastrosa administración, sostiene que Arce hace un papel de «títere» y que conscientemente sabe que está siendo utilizado.

«Arce es parte de un plan en el que él conscientemente está siendo utilizado, lo maneja Cuba, lo maneja Venezuela, lo manejan los socialistas del siglo XXI y lo maneja Evo Morales y lo sigue manejando su entorno, por eso es que lo mandan (Héctor) Arce a la OEA», apuntó Gutiérrez.

«Choquehuanca es el encantador de los aimaras y quechuas»

En relación a la evaluación de Choquehuanca, Barrientos manifiesta que a pesar de ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) «No toca pito (en ALP), ha intentado meter una ley respecto al cambio climático, no le han hecho caso, han suspendido el tratamiento de su ley», declaró.

Afirmó que no pasa nada con el vicepresidente, que puede ser que aún sea un gran líder representativo, pero que sus ideas sobre la reconciliación y gran parte de sus discursos se quedan en intensiones. «Tiene buenas intenciones nada más», puntualizó.

Mientras tanto, Gutiérrez afirmó que «Choquehuanca sencillamente es el encantador de los aimaras y quechuas, es el encantador del mundo andino. Solamente hace poema, prosa para adormecer y tranquilizar a la gente en el mundo andino, solamente hace eso, nada más».

Cuellar a modo de justificación señaló que las promesas que se realizan en los discursos no se cumplen de la noche a la mañana, sino que tienen un proceso, por esa razón los temas planteados por el vicepresidente se harán realidad al menos en ocho meses o un año.

«Bueno cuando uno discursea no se hace (realidad) de la noche a la mañana. (…) Yo espero pues que sea en unos ocho meses o 12 (para que se cumpla sus promesas). Recién vamos seis meses, ustedes están viendo que estamos terminando de pagar los salarios de algunas instituciones (…). Y ahora de aquí en adelante, una vez que se resuelva, se tendrá que ver el tema de la reconciliación, el tema de unidad que es un proceso», aseveró Cuellar.