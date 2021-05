Óscar Montes: “Las cámaras de vigilancia en Bermejo son una estafa”

Manifestó también que no hay uno recibo por las maquinarias alquiladas, realizadas en la pasada gestión de Never Vega, exsubgoberandor.

Omar Garzón C.

Fuente: ElPeriódico

El gobernador del departamento de Tarija Óscar Montes Barzón, afirmó que las cámaras de vigilancia de Bermejo son una estafa, las mismas fueron un proyecto de la anterior gestión de la Subgobernación, presidida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En su visita al municipio fronterizo, Montes sostuvo que luego de conversar con el comandante de la policía, le indicó que hay una comisión verificando el estado de las cámaras de vigilancia en la ciudad.

“En un informe preliminar señala que había cámaras de diferentes marcas y formas, parece que han ido a un mercado, donde compraron una docena de un lado, y la otra docena de otro lado para juntar el paquete, y vendérselo a Bermejo. Yo estoy esperando el informe final del comandante, y por lo que me han adelantado, eso ha sido una estafa”, manifestó Montes.

El Gobernador agregó que de ser cierto, pasaran una nota de debito de quienes han firmado, y tendrán que devolver el dinero.

“Nos vendieron el dron como si fueran pequeños helicópteros, pero no tiene nada que ver con helicópteros. No se cuánto habrán pagado aquí por el dron, pero en otros lugares hubo estafas a nombres de drones”, refirió.

Así también, Montes manifestó que realizaran una auditoria a la pasada gestión de Never Vega, exsubgobernador de Bermejo, para establecer como funcionó el manejo y alquiler de las maquinarias.

“No hay un solo recibo, ósea la gente pagaba plata y no sabemos quién recibía ese dinero. Vamos a pedirle al señor Vega que nos diga donde esta la plata de los anteriores años, porque no es que el paso por aquí y no paso nada, el tiene la responsabilidad de responder a los bermejeños”, sostuvo.

APUNTE

Cabrera: “No tenemos que pelear con el Gobierno”

En otrora, el excandidato a gobernador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Cabrera, recomendó a las actuales autoridades “no pelearse con Gobierno Nacional”, poniendo como ejemplo las gestiones pasadas, ya que considera, que Tarija está en está situación por “pelearse con el Gobierno”.

“Aquí no se trata de ser o no ser masista. Se trata de ser tarijeño, y si queremos a Tarija, tenemos que actuar con prudencia, luego con humildad, no porque han ganado una elección, han ganado el cielo. Les recomiendo llevarse bien con el Gobierno”, dijo.