Otros tres pacientes mueren por falta de oxígeno entre lunes y miércoles en Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

La crisis del oxígeno medicinal que golpea a Bolivia, le costó la vida al menos a ocho personas en las últimas 72 horas. Anoche en el Hospital Obrero Nro. 7 de Tarija falleció una paciente, informó la mañana de este jueves su director Vladimir Rubín de Celis.

“A las 22.30 comenzó a faltar oxígeno, el hospital se aprovisionó a eso de la 01.00, pero una persona tuvo que ver cómo murió su madre”, agregó en declaraciones a la corresponsalía de la Radio Fides

“Fueron cuatro horas que no hubo oxígeno. Mi madre perdió la vida”, dijo su hijo, quien con la voz quebrada lamentó la pérdida de quien le dio la vida.

El Hospital Obrero de Tarija requiere por día entre 150 a 180 tubos de oxígeno, mientras que el San Juan de Dios, alrededor de 250.

Rubín de Celis sostuvo que su dirección hace todo lo que está a su alcance para contar con reservas y destacó que la situación ya escapó de sus manos. Por ello pidió a las autoridades nacionales, departamentales y locales movilizarse para conseguir el oxígeno

En las últimas horas también se informó de la muerte de dos pacientes críticos —este lunes 24 de mayo— en la Clínica Grigotá de Santa Cruz de la Sierra por falta del gas medicinal.

Michelle Montero, médica del citado centro de salud, informó a Fides que ni ellos, ni los familiares pudieron evitar el fatal desenlace., pese a que los segundos hicieron todos sus esfuerzos para conseguir recargas de los botellones y recorrieron la capital con ese propósito.

“Una paciente llegó de Montero, sus parientes buscaron todo el día, pero no lo consiguieron. Nosotros la aceptamos acá con la condición de que ellos (la familia) tenían que traer el oxígeno. Lograron conseguir tres cilindros, pero la paciente requería más”.

Sin internaciones

Es por esta razón, explicó, que la clínica Grigotá decidió suspender las internaciones de pacientes con Covid-19.

El otro efecto de esta crisis es que los centros médicos privados optaron por suspender la internación de pacientes con Covid-19 que requieren de terapia intensiva.

“La atención no les estamos negando. Mientras ellos traigan el oxígeno les podemos ayudar, nosotros no contamos con oxígeno y no les podemos dar falsas expectativas”.

La paralización de las internaciones de pacientes críticos con Covid-19 también comenzó a ser aplicada en los hospitales de segundo nivel de la ciudad de Cochabamba.

El lunes se conoció del deceso de cinco pacientes en el curso de una hora en un hospital de la Caja Nacional de Salud en Cochabamba. Según la administración regional fallecieron por falta de camas en terapia intensiva, sin embargo, los contradictorios informes dieron paso a dos investigaciones separadas, una a cargo de la representación de la Defensoría del Pueblo.