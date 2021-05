Padres de familia rechazan las vacaciones y piden aprovechar el tiempo para reforzar la educación

Las vacaciones para este 2021 fueron planificadas para el mes de julio, sin embargo, este sábado, el ministro de Educación, Adrián Quelca, sorprendió a los padres de familia al anunciar que se adelantaba el receso de invierno para este próximo 1 de junio.

Padres de familia criticaron a la autoridad y le recordaron que el primer trimestre, que en realidad tuvo cuatro meses, fue de nivelación de los contenidos de la gestión 2020.

“Teniendo en cuenta que este primer trimestre no se ha hecho absolutamente nada por la educación, no se ha trabajado de acuerdo a las expectativas que teníamos nosotros como padres y madres de familia, y ahora peor, dándoles las vacaciones. Nosotros no responsabilizamos a los maestros, porque los maestros hacen lo que pueden”, declaró un padre de familia a Unitel.

Padres de familia piden al Gobierno utilizar este tiempo de receso para completar la entrega de cartillas y de equipos electrónicos, esto, tomando en cuenta que según el Magisterio Urbano de La Paz, cerca del 40% de los estudiantes no pudieron conectarse en el primer trimestre a las clases virtuales por falta de recursos.

Todas las unidades educativas públicas, de convenio y particulares de Bolivia deben acatar el receso que en principio está previsto que dure dos semanas. El ministro recordó que no se debe dar tareas a los estudiantes

​“Debería estar reforzándose la educación desde sus casas, debería haber mayor coordinación, entregarles material didáctico, material científico para que ellos (los estudiantes) sigan trabajando y no darles las vacaciones, que esto va a perjudicar mucho más”, agregó.

Las vacaciones de invierno comienzan este martes 1 de junio y durará dos semanas, pero el Ministerio de Educación informó que podría ampliarse. Recordaron también a maestros que están prohibidas las tareas y trabajos durante el receso escolar.