Pasajera de BOA denuncia robo de pertenencias; aerolínea la culpa por no revisar su equipaje

Fuente: paginasiete.bo

A través de una carta, la pasajera de Boliviana de Aviación (BOA) Carmen Melgar denunció que sufrió el robo de sus pertenencias sacadas de su maleta personal, en un viaje que hizo de la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, el 19 de abril. En respuesta, la aerolínea estatal manifestó la responsabilizó porque debía revisar sus pertenencias en el aeropuerto.

“La respuesta que me da BOA es que al llegar (a destino) debí revisar mi equipaje. Lo que ellos me están diciendo es que yo debo partir del principio de culpabilidad. Yo debería asumir que hay ladrones en el aeropuerto y llegue a revisar, eso me indican”, aseguró Melgar a Página Siete Digital.

Este medio buscó la versión de la empresa, pero el servidor responsable de atender la consulta no contestó las llamadas ni el mensaje enviado por WhatsApp.

La pasajera envió la carta el 22 de abril, dirigida al gerente general de la aerolínea, Ronald Cassio, a quien explicó lo sucedido y le pidió que investigue lo suscitado.

“Quiero precisar que mi equipaje llegó a medias y al abrir mi maleta, con sorpresa y desconcierto, me percaté que faltaban prendas de vestir, un par de zapatos e incluso mi ropa interior nueva que compré en la capital oriental. El motivo de la carta es solicitar la investigación y la devolución de mis pertenencias”, se lee en la carta.

Asimismo, Melgar sostuvo que “vulneraron su privacidad” y que ella, al pagar el pasaje de avión, también paga por un sistema seguro y confiable de transporte.

“Yo he pagado por un pasaje que me da el transporte de mi persona y seguridad para mi equipaje. Entiendo que estoy viajando en una aerolínea seria, con personal honrado porque yo entregué y recogí mi equipaje con BOA. Yo siento que han vulnerado mi privacidad”, manifestó.

La respuesta de BOA a la pasajera llegó también por escrito y expresa que lamentan el hecho, «sin embargo, no es posible atender favorablemente la solicitud» de la afectada.