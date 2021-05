Pedro Castillo no quiere debatir ni revelar cómo formaría su Gobierno en Perú: «Los equipos técnicos son parte del pasado, de la repartija»

Pedro Castillo dijo que los equipos técnicos son parte del pasado

El candidato presidencial peruano Pedro Castillo, que disputará el ballotage ante Keiko Fujimori, afirmó este lunes que “los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija”, que busca acabar en un eventual gobierno a su cargo.

El político manifestó que los miembros de los equipos técnicos anunciados en campaña “han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel”.

En declaraciones a Latina, agregó: “No pasa por una persona que forme parte de un equipo, sino de un consolidado de personas que conformen un plan estratégico con representantes de cada región también. Convoco a las organizaciones del pueblo peruano para más allá de pensar una persona, pensar en los verdaderos profesionales que están en el interior del país, para hacer una verdadera descentralización”.

Estas declaraciones las ofreció en medio de las dudas que se despertaron en varios sectores del país a raíz de que Castillo aún no anunció a su equipo de gobierno. El candidato ultraizquierdista no reveló ningún nombre de su posible gabinete y temen que se embarque en una nacionalización descontrolada de las compañías privadas.

El candidato presidencial de Perú Pedro Castillo (REUTERS / Alessandro Cinque)

La preocupación radica en la falta de planes del ultraizquierdista. Es que incluso el programa que publicita fue escrito antes de que se desate la pandemia de coronavirus, por lo que no incluye ninguna mención a la enfermedad ni medidas para combatirla.

Lo que sí se conoce es su postura marxista y leninista, en sintonía con otros regímenes de izquierda en la región. Los empresarios temen que se concrete su versión más radicalizada, que busca la nacionalización de empresas privadas en sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y comunicaciones.

Los candidatos a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (i) y Pedro Castillo se saludan en un debate, el 1 de mayo de 2021, en la provincia norteña de Chota (Perú). EFE/Aldair Mejía

No habrá debate en la cárcel de mujeres

Este lunes, al ser consultado sobre si participaría en un debate presidencial con Keiko Fujimori el próximo sábado 15 de mayo en la puerta del Penal Santa Mónica, Castillo respondió: “No, así de sencillo”.

“Vamos a aceptar los debates tal como se han conversado con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (¿El debate de este sábado no?) No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, subrayó.

Horas antes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el próximo sábado esperará a Castillo en la puerta del penal para debatir.

“Usted (Pedro Castillo) ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate. Muy bien, el día sábado a las 3:00 PM lo espero en la puerta del penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando, y espero, espero que no se chupe. No arrugues, Pedro, no arrugues”, dijo.

La iniciativa había sido lanzada por el propio candidato de izquierda, quien dijo que le gustaría que esa confrontación se celebre en el penal donde la hija del ex presidente Alberto Fujimori cumplió prisión preventiva en dos ocasiones.