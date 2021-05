Pep Guardiola habría decidido echar al Kun Agüero

Fuente: https://ar.marca.com

El llanto de Pep Guardiola sobre el Kun Agüero sorprendió a todos. El entrenador aseguró: «No lo podremos reemplazar, es una gran persona, no podremos hacerlo«. Pero la realidad sería bien distinta porque la relación del delantero con el entrenador no podía ser peor.

Según informa The Athletic, Pep Guardiola fue quien decidió que el Manchester City decidiera no renovarle el contrato al argentino. Para el entrenador el ciclo del Kun estaba cumplido y la realidad es que necesitaba un cambio de futbolista en ese aspecto.

«Está triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse, pero las palabras que él me transmitió fueron: ‘Esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero», afirmó el periodista Martin Tyler que le confesó el astro argentino en ‘The Athletic’.

El medio británico revela de forma contundente que Agüero y Guardiola llevan semanas sin hablarse porque la idea del Kun era quedarse en el City, al menos, una temporada más.

Lo cierto es que Guardiola tomó la fría decisión y poco a poco se va sabiendo la verdad. Por lo pronto, Agüero irá al Barcelona aunque su objetivo principal, era seguir en el City.