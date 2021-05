Polémica por contraorden del Gobierno en restricciones

Ante la rigurosidad de medidas restrictivas de circulación para evitar un incremento de casos por coronavirus en varias regiones del país y el anuncio gubernamental que ordena a la Policía a no acatar disposiciones emitidas por gobernaciones y municipios, opositores y cívicos cuestionaron que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) priorice los cálculos políticos y no acompañe los esfuerzos por contener la pandemia.

Luego de hacerse público el comunicado del Ministerio de Gobierno en el que se instruye a la Policía Boliviana a no acatar disposiciones de gobiernos subnacionales en sentido de aplicar multas y detenciones en contra de ciudadanos que contravengan las disposiciones y restricciones, los actores políticos rechazaron esta determinación.

Para el exdiputado Gonzalo Barrientos los esfuerzos y la planificación que se realiza desde los gobiernos departamentales y municipales para contener la ola de contagios se ve perjudicada por este tipo de medidas, por lo que calificó a esta postura gubernamental como una completa “desubicación”.

“Son desautorizados por el mismo Estado desde el Ministerio de Gobierno; por lo tanto, hay una total desubicación por parte de nuestras autoridades para cuidar la salud que es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos”, sostuvo.

Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz se lamentó que el Gobierno Central no apoye las medidas que buscan disminuir el número de contagios que se registran diariamente, por lo que se pidió despojarse de colores políticos y trabajar por la vida de la población.

“Todas las medidas que se toman no tendrán efecto ni resultado, si el Gobierno nacional no acompaña las mismas. Lamentamos que el Movimiento al Socialismo no priorice la vida y la seguridad de la población ordenando a la Policía Nacional no acatar ni acompañar las acciones restrictivas”, sostiene.

Desde la Alcaldía Municipal de La Paz, se manifestó que las autoridades de Gobierno deben dejar de lado las diferencias partidarias e ideológicas para dar paso a la priorización de un bien superior, la salud de la población, por lo que se exige que exista mayor coordinación.

“Demandamos al Órgano Ejecutivo a entender y sopesar la gravedad de la situación y de la misma manera aceptar que se coordine con las autoridades locales y departamentales. La decisión del Ministerio de Gobierno se coloca en contrarruta de lo que el país necesita en estos momentos de tanta gravedad”, señala parte de un comunicado emitido por el Gamlp.

Entretanto, desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo manifestó que la determinación trata de no interferir en las competencias de los niveles de gobierno departamental y municipal, pues la institución del orden tiene carácter nacional.

“Hay una mala interpretación, lo gobiernos locales emiten normativas de carácter departamental y municipal, la Policía Boliviana tiene carácter nacional y no se puede inmiscuir porque estas instituciones tienen intendencias, guardias y secretarias de seguridad ciudadana, quienes tienen este deber. En este momento necesitamos control estricto”, señaló el parlamentario.

En el comunicado emitido desde el Ministerio de Gobierno, este domingo, se instruyó a la Policía que todas las medidas encaminadas a estipular multas o detenciones por parte de los gobiernos subnacionales no deberán ser acatadas por esta entidad.