Policía reafirma que no habrá multas ni arrestos por incumplir restricciones durante la pandemia

Fuente: Unitel

Tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz, donde se informó que la Policía colaborará para hacer cumplir las restricciones que habían impuesto los gobiernos subnacionales de este departamento, el Comandante de la Policía, Jhonny Aguilera reafirmó que por instrucciones del Gobierno, no se arrestará a ninguna persona que vulnere las restricciones.

“El comandante de la Policía departamental, estuvo en toda la reunión, con él hemos consensuado”, señalaba el jueves el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Este viernes por la mañana, Jhonny Aguilera informó que no se realizará ningún arresto y tampoco aplicarán multas a quienes incumplan las medidas restrictivas definidas por los gobiernos subnacionales.

“Por instrucción del ministro de Gobierno no habrá ninguna multa y en línea con la política gubernamental no habrá ninguna multa de carácter económico. No vamos a arrestar porque acumulándolas amplificamos la posibilidad de contagio”, manifestó Aguilera.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía en La Paz, Augusto Russo, anunció que desde este viernes la totalidad de los uniformados de turno realizarán operaciones de prevención.

“La Policía va a participar en el control de estas actividades económicas tomando en cuenta que el alcohol es determinante para el contagio, lamentablemente el pico está subiendo”, manifestó Russo.

La Policía pide a la población no descuidar las medidas de bioseguridad para evitar más contagios.