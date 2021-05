Posesionan nuevo directorio de la APSC a la cabeza de Roberto Méndez

Periodistas golpeados por el covid, el Gobierno central y un fallo judicial.

GALARDÓN. La comunicadora Cecilia Bellido recibe el premio nacional Libertad de Expresión por su destacada labor en el ejercicio profesional y ser la voz de los sin voz.

Tras la posesión del nuevo directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, el presidente de la institución Roberto Méndez, lamentó que los hombres y mujeres de la información están golpeados tanto por el enemigo invisible del covid 19 como las medidas de hostigamientos del Gobierno Nacional.

“En Bolivia hay más de 50 muertos y fue en Santa Cruz donde se reportó el primer deceso, el de Jacinto Quispe, un 25 de mayo del 2020 y luego seguiría el de Rubén Darío Méndez, nuestro secretario de prensa de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz”, afirmó Méndez después de su posesión.

Apuntó que sumado a ello, está el hostigamiento en las llamadas listas de odio de periodistas que son acusados por el gobierno de Luis Arce de haber cooperado con la ex presidente Jeanine Añez, publicada en mayo del año pasado en las redes sociales.

Asimismo, el titular de los periodistas cruceños, cuestionó el fallo de una jueza cochabambina que conminó a 13 medios de comunicación revelar la identidad de los comunicadores que escribieron noticias en contra de un abogado condenado por torturas y extorsión, para que les abra procesos por calumnias e injurias, por lo que pidió garantía a la libertad de prensa y de expresión tras su juramento como titular de la APSC a una nueva gestión de dos años.

Más temprano, el secretario de Libertad de Prensa de la APSC, Tuffi Aré, interpeló al abuso de las Fake News o noticias falsas en las redes sociales, que junto con la pandemia del coronavirus es otro de los males que también golpeó a los obreros de la información.

GALARDÓN Y RECONOCIMIENTOS. Posteriormente de la toma de posesión del directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, se designó como ganadora del premio Nacional de Libertad de Expresión 2021 a la profesional Cecilia Bellido Ávila, conductora de la revista informativa de Red Uno, ‘Que No Me Pierda’.

“Los periodistas somos la voz de los sin voz, por lo que me siento muy agradecida por tener el honor de recibir este galardón de las manos de mis colegas de este noble oficio”, resaltó Bellido en su intervención tras recibir una estatuilla tallada por manos chiquitanas.

Al concluir el acto en el Club Social 24 de Septiembre, se procedió con el reconocimiento de los 63 aniversario de la Radio Amboró y a familiares de 6 periodistas que perdieron la batalla del enemigo invisible.

Los periodistas que fallecieron y sus seres queridos recibieron el reconocimiento, eran Rubén Darío Méndez, exsecretario de Prensa, Cultura y Redes Sociales de la APSC; Marcos Montero, jefe nacional de Prensa de Red Uno; Oscar Vargas Vargas, subdirector de la Estrella del Oriente; Daniel Eusebio (Chevo) Arteaga, director de Radio Grigotá, José Manuel (Yoyo) Pando, director del programa “Pa’ que los sepan y el exsecretario Ejecutivo de los Trabajadores de la Prensa, Germán Quitón Flores.

DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE SANTA CRUZ (APSC)

GESTIÓN 2021 – 2023

• Dr. Roberto Méndez Herrera (PRESIDENTE)

• Lic. Marco Antonio Curi Melgar (VICEPRESIDENTE)

• Lic. Daniel Castro Saavedra (SECRETARIO GENERAL)

• Lic. Tuffy Aré Vasquez (SECRETARIO DE LIBERTAD DE PRENSA)

• Lic. Melvy Ruiz Ruiz (SECRETARIA DE FINANZAS)

• Lic. Brian Costas Lijerón (SECRETARIO DE RÉGIMEN INTERNO)

• Lic. Róger Cuéllar Castro (SECRETARIO DE PRENSA, CULTURA Y RR SS)

• Lic. Hugo Salvatierra Rivero (SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES)

• Dr. Agustín Zambrana (ASESOR JURÍDICO)

• Lic. Emilene Wendy Córdoba Melgar (SECRETARIA DE ACTAS)

• Lic. Samantha Flores Serrate (VOCAL 1)

• Lic. Benito Jesús Espíndola Miranda (VOCAL 2)

• Lic. Demetrio Casanova Mamani (VOCAL 3)

• Lic. Jorge Miranda Morales (VOCAL 4)

• Lic. Maggy Talavera Román (TRIBUNAL DE HONOR)

• Dr. Guider Arancibia Guillen (TRIBUNAL DE HONOR)

• Lic. Germán Cassasa Zapata (TRIBUNAL DE HONOR)