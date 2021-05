Postergan audiencia contra la FBF y confirman la suspensión de la octava fecha

Fuente: eldia.com.bo

Debido a problemas con la justicia ordinaria, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mediante el abogado del ente nacional, Gustavo Camacho oficializó que la octava fecha del campeonato único de la División Profesional fue suspendida sin fecha de reprogramación, la jornada estaba programada para este viernes como inicio con el partido entre Real Tomayapo e Independiente Petrolero en el estadio IV Centenario de Tarija.

«Mientras haya una resolución de la Sala Cuarta (Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz) que frena todo tipo de actividad es muy difícil que se pueda viabilizar, que se lleve adelante el desarrollo del fútbol», expresó el jurista.

Además, dijo que «esta determinación (amparo constitucional) inactiva a los dirigentes de la FFBF, ellos no pueden realizar ninguna actividad, queda paralizado cualquier acto administrativo, todo está detenido y esto trae como consecuencia que los clubes hayan adoptado parar el campeonato. Están impedidos de actuar».

El miércoles se conoció que los miembros del comité ejecutivo de la FBF fueron convocados para comparecer este jueves en una audiencia virtual, citada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso que reinició Blanco para hacer valer sus derechos y asumir la presidencia federativa, la misma fue suspendida hasta el día martes.

Además, la Sala Constitucional determinó paralizar los «actos administrativos, de representación, disposición patrimonial», con lo que según Camacho los dirigentes no pueden realizar actividad alguna mientras no se resuelva o se subsane «esta resolución», «este jueves realizaremos una representación formal ante la Sala en mi opinión no es llegar a una audiencia».

Tras conocer la determinación, los entrenadores de los equipos profesionales lamentaron la información, «en nuestro fútbol las cosas hace mucho tiempo no va bien, esperemos que se pueda solucionar, la suspensión de la fecha es un perjuicio para nosotros, el ritmo que vamos logrando se nos corta, espero que por declarar esto no me pongan otro proceso yo sigo mi línea y no cambiaré», expresó Erwin Sánchez, director técnico de Oriente Petrolero.

Por su lado, el titular del club Wilstermann, Grover Vargas subrayó que «el fútbol no debería parar, eso no puede pasar, el daño es a las instituciones, a los equipos, esperemos que todo se resuelva, esto es deporte». Además, se desconoce si solo quedó suspendida la octava fecha, por lo que es toda una incertidumbre si la próxima semana continuará el torneo profesional.

Estos son los partidos que estaban programados para la octava fecha:

Viernes 14 de mayo

Real Tomayapo – Independiente Petrolero (20:00)

Sábado 15 de mayo

Real Potosí – The Strongest (15:00)

Royal Pari – Wilstermann (17:15)

Aurora – San José (19:30)

Domingo 16 de mayo

Always Ready – Atlético Palmaflor (15:00)

Guabirá – Oriente Petrolero (17:15)

Bolívar – Real Santa Cruz (19:30)

Lunes 17 de mayo

Blooming – Nacional Potosí (20:00)

El Día/APG