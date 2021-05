Hace dos años el puente Libertad, de 233,50 de metros lineales, que conecta las zonas de San Jorge con Llojeta Bajo, se convirtió en un parqueo público tras un deslizamiento en la zona. Ahora es una gran obra de La Paz que dejó de cumplir su función: descongestionar el tráfico vehicular.

La Razón visitó este miércoles la enorme estructura y observó que el carril de subida es utilizado por militares de una repartición cercana y ciudadanos comunes para estacionar sus automóviles y motocicletas. Ésta una práctica que data se hace muchos meses.

“Utilizo este lugar hace un tiempo, allá adentro no tenemos mucho campo”, dijo un militar al momento de retirar su motocicleta.

El paso por el puente fue inhabilitado debido al deslizamiento en la zona de San Jorge Kantutani, en mayo de 2019, cuando 64 viviendas se vinieron abajo y unas 88 familias resultaron damnificadas y quedaron en carpas instaladas por las autoridades.

La estructura de los Puentes Trillizos, que al momento no tiene ninguna falla, costó $us 19,5 millones, financiados con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y permitía pasar de una ladera a otra (algo más de 643,80 metros lineales) en siete minutos a pie, y en uno o más de dos minutos en vehículo.

El puente Libertad que desemboca, en la avenida del mismo nombre, fue emplazado sobre un antiguo botadero municipal cerrado en la década de los 90. La zona fue cediendo por las lluvias y por el peso de construcciones ilegales.

Consultado sobre el tema, el exalcalde de La Paz Juan del Granado confirmó a La Razón que cuando se realizó el proyecto, precisamente donde desemboca el puente en cuestión, “se realizaron todos los estudios geológicos” para ver la factibilidad de la avenida y el proyecto.

“Que una zona no sea apta para construcciones no quiere decir que no sea apta para una avenida. Lo que pasó es que aparecieron construcciones que no fueron fiscalizadas y que terminaron en el macrodeslizamiento de la plataforma de 300 metros por las aguas no canalizadas y que humedecieron el lugar a lo largo de 10 años”, detalló la exautoridad.

Del Granado lamentó que el exalcalde Luis Revilla no se haya “preocupado” por hacer un viaducto en la zona y que “es una tarea urgente en la zona y del municipio”. “Hacer un tramo no es tema del otro mundo; observé con agrado los viaductos del estadio y en la Belisario Salinas, pero éste (del puente Libertad) era de urgencia”, puntualizó.