Regiones endurecen restricciones ante crisis sanitaria por la tercera ola

Por: Deisy Ortiz y Jessica Vega

El embate de la tercera ola de coronavirus que tiene al sistema hospitalario al borde del colapso y a la población sumida en la desesperación por la falta de espacios en terapia intensiva, oxígeno y medicamentos, llevó a varias regiones del país a endurecer las restricciones para contener el contagio y hacer frente a la crisis sanitaria.

En una reunión realizada ayer, por la tarde, el Comité de Emergencias Departamental (COED) de Cochabamba decretó cuarentena rígida los sábados, domingos y feriados en todo el departamento cochabambino. Entre tanto, la circulación de vehículos está permitida de 05:00 a 18:00 de lunes a jueves y de 05:00 a 16:00 el viernes.

La determinación va por siete días y se aplica desde este 27 de mayo, según la resolución del COED. Dicha medida estará acompañada de rastrillajes en los municipios de alto riesgo. Debido a que el próximo jueves 3 de junio es feriado de Corpus Christi, ese día también habrá confinamiento en ese departamento.

Durante la reunión del COED, el secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, propuso una cuarentena rígida en el departamento de Cochabamba, principalmente en el eje metropolitano, para contrarrestar los casos de Covid-19 en esa región.

Durante su exposición, Cruz advirtió que la capital cochabambina está “al borde del abismo y la catástrofe” y que la única forma de contener este tsunami es que la ciudadanía se quede en casa para detener el contagio.

El jefe de Epidemiología del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, ya había manifestado que la solución definitiva a la falta de oxígeno y de camas hospitalarias es la reducción de pacientes, porque con el aumento de casos, también se incrementa la necesidad de oxígeno y de terapias.

Mamani informó que el martes se alcanzó la cifra diaria más alta de la tercera ola, con 952 casos nuevos, lo que duplicó los contagios de los primeros días de mayo. Agregó que actualmente hay 11.000 casos activos y se estima que de estos, unos 2.200 requieren de oxígeno como soporte.

El alcalde Manfred Reyes Villa dijo que no hay otra salida que no sea la cuarentena rígida para mitigar la escalada de casos.

“Yo no quisiera que esto ocurra, pero no veo otra salida, qué otra cosa podríamos hacer que no sea la cuarentena rígida. Tenemos que tener conciencia y para eso lamentablemente no nos queda otra”, sentenció Reyes Villa, al referirse a la nueva determinación.

Actualmente, el departamento de Cochabamba, principalmente el municipio de Cercado, es el más afectado por la arremetida de la tercera ola de coronavirus.

Ayer en la capital cochabambina se volvió a vivir otra jornada de pánico, debido que el oxígeno medicinal se acabó en los hospitales municipales Norte y Sur, por lo que la Alcaldía pidió al Gobierno que ayude a atender la crisis enviando el insumo de otros departamentos. Mientras tanto, la Alcaldía tuvo que recolectar cilindros de los centros de salud para mantener a los 100 pacientes de Covid-19. Además, informó que ya no recibirán a más pacientes hasta que se garantice la provisión del gas medicinal, necesario para que los pacientes con compromiso pulmonar, sigan respirando.

En Santa Cruz

En el departamento cruceño varios municipios, incluidos Santa Cruz de la Sierra, han restringido los horarios de circulación de lunes a sábado y cumplirán este domingo el segundo día de encapsulamiento para frenar los contagios, que se han disparado las últimas dos semanas. El drama de los familiares en busca de oxígeno, camas de terapia intensiva y medicamente, se repite cada día.

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, llamó a la población a cumplir con las medidas de restricción porque “es la única forma de detener la ola de contagios” y que no se llegue al pico proyectado para el próximo mes, de 1.500 casos diarios y más de 50 muertes por día.

Con las medidas se espera no sobrepasar las cifras alcanzadas hasta ahora, de entre 1.000 y 1.125 contagios por día.

Tarija y Oruro

En Tarija el Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED) declaró alerta máxima frente al incremento en un 120% de los casos positivos de Covid-19 y encomendó a los alcaldes decretar el encapsulamiento total en función a la situación epidemiológica de sus municipios, para este domingo.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, dijo que cada alcalde decidirá el encapsulamiento de su municipio, de acuerdo a la situación epidemiológica en que se encuentra.

En este sentido, la Alcaldía de Tarija ratificó que este domingo la ciudad se vuelve a encapsular debido a que este municipio tiene el mayor número de casos positivos de Covid-19.

“Seguimos en una curva ascendente de contagios por Covid-19, hemos pasado, en 15 días, de tener 5 contagios por hora a 11 contagios por hora, lo que significa que se incrementaron en más del 120% “, expresó el gobernador Óscar Montes.

Por otro lado, la Alcaldía del municipio de Oruro también ratificó que esa ciudad se volverá encapsular este domingo para frenar los contagios.

Beni

De igual forma en la capital beniana se definieron ayer medidas ante el avance del coronavirus. El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, emitió el decreto edil 231/2021 que regula las actividades y establece la restricción de circulación entre las 21:00 y 5:00, de lunes a domingo, medida que fue asumida luego de una evaluación de los casos que mantienen a esta región en riesgo alto.

El decreto instruye que los locales nocturnos como karaokes, discotecas, bares, salones de eventos y convenciones no podrán abrir sus puertas desde el viernes hasta el 31 de mayo, tiempo en el que están obligados a desinfectar sus ambientes.

Además, se prohíben las aglomeraciones fuera o dentro de los establecimientos económicos o comerciales, tanto del sector público como privado, debiendo proporcionar alcohol líquido al 70 por ciento a todas las personas que ingresen a sus negocios.

Las actividades religiosas, culturales, de recreación, ocio y entretenimiento serán desde las 5:00 hasta 21:00, con el 50 por ciento de su capacidad y para los grupos familiares que acudan a estos lugares podrán sentarse de a cuatro personas por mesa.

Otras regiones

En Sucre se determinó realizar este domingo 30 de mayo un megarrastrillaje, desde las 8:00 hasta las 14:00 en la capital, sin suspensión de actividades.

Entre tanto, en La Paz, en el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se determinó prohibir la venta de bebidas alcohólicas y la realización de eventos masivos en lugares contratados o alquilados, del 31 de mayo al 7 de junio.

También habilitaron un centro de aislamiento con 60 camas para pacientes de El Alto y hay preocupación porque hay incumplimiento de la población a las medidas de protección en toda la urbe paceña.

Para saber

ACCESO A LAS PRUEBAS

Por más que las autoridades insistan en que solo hay que acudir a uno de los puntos habilitados para acceder a la prueba de Covid-19, en los centros de salud no es dada fácil.

Lo primero que piden al paciente es que acuda a la posta que le corresponde (más cercana a su domicilio) y que presente fotocopias de aviso de agua y luz y de la cédula de identidad, además que esté registrado en el SUS. Sin estos requisitos la persona no es atendida. No ocurre lo mismo en los megacentros, que atienden con la sola presentación del carnet.