Rodrigo Paz niega haber presentado recurso de nulidad en caso Puente 4 de Julio-Tarija

Rodrigo Paz Pereira, exalcalde y actual senador de Tarija, negó haber presentado un recurso de nulidad en el caso de presuntas irregularidades en el proyecto del Puente 4 de Julio que investiga la Fiscalía departamental.

Paz, en contacto con El País, explicó que no pidió la nulidad del caso porque es el principal interesado que los aspectos que se investigan, tanto a la empresa que se adjudicó al proyecto, como el costo de 49 mil bolivianos en defensivos y la presunta falsedad ideológica de un Ingeniero, sean esclarecidos.

“No pido nulidad porque me interesa que la verdad salga a flote- quiero que se aclare esto», mencionó el exalcalde de Tarija

“En esta parte de la investigación, reabierto por la Fiscalía, no hemos presentado ningún aspecto de nulidad porque lo que me interesa saber es si el Ingeniero a cual dicen que no tiene título es verdad, segundo, si el defensivo que es parte de la acusación tiene algún tema no resuelto y si la experiencia de la empresa – que en su momento se justificó adecuadamente- corresponde a la verdad o no”, expresó.

En el caso, se investiga al representante de la empresa Convisa, por presunta falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, con el fin de presentar los requisitos para adjudicarse al proyecto.

En pasadas horas, el fiscal Wilson Tito Torrez informó que los diez imputados presentaron este recurso con el fin de que se cierre la causa. Sin embargo, las audiencias se están llevando de manera separada, dependiendo del grado de participación de cada uno de los actores.

ANTECEDENTES

En agosto de 2017 inició el proceso de licitación del puente 4 de Julio, siendo inicialmente seis las empresas que presentaron su postulación. Sin embargo, la misma se la adjudicó Convisa por un costo de Bs. 73.281.339.

Ya en 2018 el ex concejal Sergio Gallardo inició el proceso de fiscalización denunciando por posibles irregularidades ante la Unidad de Transparencia, sin que hubiera ningún tipo de investigación. Posteriormente la denuncia fue formalizada por el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional.