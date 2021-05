Royal Pari tiene 11 positivos de Covid-19 en su plantel y no lograron suspender el partido contra el Tigre

Fuente: Unitel

Royal Pari tiene 11 casos positivos de Covid-19 en su plantel. Pidieron la reprogramación del partido contra The Strongest, que se jugará a las 15:00 de este sábado por la fecha siete del torneo único boliviano, pero recibieron una respuesta negativa por parte del club atigrado y de la FBF.

La dirigencia del cuadro inmobiliario denunció que no recibieron ninguna predisposición para suspender este partido ante la enfermedad. “Se confirmó que 11 jugadores han dado positivo a coronavirus y hay otros por confirmar”, sostuvo Pablo Chávez, vicepresidente del club.

“Nos vamos a presentar pero con 7 juveniles, esto no debía llevarse a cabo. No queremos propagar la enfermedad”, adelantó Chávez en conferencia de prensa. “El presidente Mario Franklin habló con el presidente Costa (FBF) y él respondió lo mismo que el presidente de The Strongest, que se tiene que jugar sí o sí. El presidente Costa sabe de la situación, saben que iremos así, nuestra realidad es esa ahora, estamos pasando una situación delicada”, sentenció.

Chávez sostuvo que los jugadores están aislados en sus domicilios y que algunos contagiaron a sus familiares cercanos. Contó que el domingo harán nuevas pruebas tal y como lo establece el protocolo médico internacional.