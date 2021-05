Saavedra plantea modificar el reglamento para retomar la fiscalización

Fuente: Prensa Demócratas

Luego de la bochornosa sesión donde UCS con los votos del MAS se adjudicó la directiva del órgano legislativo, el concejal Manuel Saavedra, pidió sensatez a sus colegas para que en la próxima sesión se cambie el reglamento interno. Esto con el objetivo de retomar el rol de fiscalización que perdió el Concejo pues la anterior administración quitó que la aprobación de los contratos pase por el legislativo.

«Se cortaron las manos de la fiscalización, tenemos que reposicionar al Concejo Municipal. Nuestra fiscalización no tiene precio, no va en función a pegas o a ser parte de la directiva», aseveró.

Saavedra dijo que realizará una fiscalización férrea y lamentó que por primera vez en la historia del Concejo haya una directiva sin Vicepresidente porque hay una norma ambigua que debe cambiarse.

«Vamos a fiscalizar no para atacar. Lo que esté bien planteado lo vamos a aprobar pero lo que esté con sobreprecio, lo que no se haga de manera adecuada lo vamos a denunciar. El Concejo no puede ser solo de levantamanos o de gente que rechace todo por ser oposición», afirmó a tiempo de criticar la alianza de Jhonny Fernández con el MAS.