Saavedra ratifica su propuesta de modificar el reglamento del Concejo Municipal de Santa Cruz

Fuente: Prensa Demócratas

A minutos del inicio de la sesión del Concejo Municipal, el concejal Manuel Saavedra, ratificó su propuesta de modificar el reglamento para que en base a un debate los concejales puedan elegir su directiva para la gestión 2021-2022.

«Nosotros no vamos a hacer pactos, no vamos a hacer alianzas en función a espacios de poder o a pegas, no podemos negociar nuestra fiscalización por espacios de poder», aseveró.

Saavedra reiteró que cumplirá el mandato de los ciudadanos que le dieron su voto para que fiscalice, legisle y delibere de manera responsable en beneficio de los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra.