Sala de Terapia Intensiva Covid-19 de Tarija se queda sin medicamentos

El pasado miércoles, Brayan Alcoba, oriundo del municipio de Villa Montes, informó que la sala de Terapia Intensiva Covid del hospital San Juan de Dios no tiene medicamentos para los pacientes internados por coronavirus y a causa de esto, pidió a las autoridades del departamento que le ayuden a salvar la vida de su hermana que fue contagiada, pues él no cuenta con el dinero para comprar los fármacos.

“El hospital no tiene los medicamentos, nos mandan a comprar a los familiares, pero yo en lo particular soy de escasos recursos y si no los consigo mi hermana se puede morir”,, mencionó.

Asimismo, Alcoba manifestó que la sala para realizar el tratamiento a los pacientes está al borde del colapso, debido al incremento de casos en el departamento.

“Pido a las autoridades de Tarija y a la ejecutiva Seccional de Villa Montes Karen Sánchez y al alcalde Rubén Vaca, que me ayude”, refirió.

El SEDES realiza las gestiones de adquisición

Al respecto, la responsable de la Unidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Dora Cáceres, declaró que existen temporadas en las que hay los medicamentos y otras en las que se acaban debido a la alta demanda de los pacientes.

“Hemos coordinado con el Gobierno Nacional, para que nos doten pero esto también demora y actualmente estamos en escasez, pero ya se está dando celeridad al pedido”, finalizó.