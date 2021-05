Samuel Wright, voz de Sebastián en La Sirenita, muere a los 74 años

El actor de doblaje, intérprete de Broadway y cantante, Samuel Wright, más conocido como la voz de Sebastián el Cangrejo en La Sirenita de Disney, ha fallecido a los 74 años.

La Sirenita, un clásico de animación de 1989, fue el 28º largometraje de animación de Disney y se basó en el cuento de hadas de 1837 de Hans Christian Andersen. Ganó los premios de la Academia a la mejor banda sonora original y a la mejor canción original por Under the Sea, cantada por Wright, y el estreno de la película anunció lo que se conoce como «el renacimiento de Disney» de 1989 a 1999.

Fue entonces cuando el estudio volvió a producir éxitos comerciales y de crítica con sus películas de animación, en su mayoría basadas en historias conocidas, como lo hizo en su día bajo el control del fundador del estudio, Walt Disney, hasta la década de 1960.

Wright, que lanzó su propio single de música soul, There’s Something Funny Going On, en 1973, interpretó el papel de Sam en el musical Over Here! en Broadway en 1974, y fue nominado a dos premios Tony como mejor actor principal en un musical en 1984, y de nuevo en 1998 como actor principal original de Mufasa en el espectáculo teatral El Rey León.

Wright también tiene un puñado de créditos en la pantalla de acción real, incluyendo la corta serie derivada de Dukes of Hazzard, Enos, y como la leyenda del jazz, Dizzy Gillespie, en la película de Clint Eastwood de 1988, Bird. Cuando los compositores de La Sirenita, Howard Ashman y Alan Menken, no consiguieron el papel de Sebastián en Los Ángeles, se dirigieron a Nueva York y quedaron sorprendidos por la enérgica audición de Wright al estilo de Broadway, y rápidamente fue contratado.

Wright falleció mientras dormía en su casa de Walden (Nueva York) el 24 de mayo. Se ha informado de que Wright había estado luchando contra el cáncer de próstata antes de su muerte. El fallecimiento de Wright se anunció a través de la página de Facebook de la ciudad de Montgomery, que declaró lo siguiente