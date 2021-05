Santa Cruz: Concejal Saavedra pide ampliar vacunación contra el Covid-19 a menores de 50 años

Carta al ministro de Salud

Fuente: Prensa Demócratas

El concejal Manuel Saavedra envió una carta al ministro de salud solicitando que la estrategia de vacunación contra el Covid-19 siga su curso con adultos mayores y grupos vulerables pero que se amplíe a personas menores de 50 años por ser el grupo etáreo más afectado por la tercera ola de la pandemia en Santa Cruz.

Saavedra informó que según los datos sanitarios oficiales, siete de cada diez cruceños que se enferman de coronavirus tienen entre 18 a 50 años y que de las 156 camas de terapia intensiva en la ciudad, la mitad están ocupadas por personas menores en ese rango de edad.

«Esta población es económicamente más activa, es la que circula por la ciudad. Tenemos una economía informal con gente en la calle que trabaja, por eso los necesitamos proteger», aseveró.

El legislador demócrata reiteró la resolución que presentó hace más de diez días al Concejo Municipal que instruye al alcalde la compra de vacunas y que actualmente está archivada en la comisión de salud que preside el concejal del MAS, José Quiroz.

«Nuestro gobierno municipal tiene que adquirir vacunas. El MAS es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ordena que la Policía no salga a ayudar y por otro lado tenemos concejales que no viabilizan la resolución para la compra de vacunas, para así tenerlas en stock y ampliar esta vacunación a menores de 50 años», finalizó.

Carta enviada al ministro de Salud