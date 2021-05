Santa Cruz cumple cuarentena rígida y la Policía refuerza los controles

El decreto entró en rigor este sábado y se extiende durante dos semanas. Este domingo y el 30 de mayo la ciudad permanecerá confinada. Cochabamba y Oruro también cumplirán cuarentena rígida este domingo

Ante la escalada de contagios, Santa Cruz de la Sierra cumple este domingo una cuarentena rígida, por lo que se paraliza la circulación vehicular y las actividades comerciales, mientras que la población debe permanecer en casa.

La medida se cumple por instrucción del Comité de Operaciones de Emergencia (COEM), que determinó endurecer las restricciones en el municipio capitalino y dispuso cuarentena dura para este domingo 23 y para el 30 de mayo, además de limitar el horario de circulación de lunes a sábado por dos semanas hasta las 20:00.

Algunos municipios de la red metropolitana también están restringiendo los horarios de circulación a sugerencia del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

“Hemos logrado de manera histórica que los alcaldes de la red metropolitana, incluido el de Santa Cruz de la Sierra se reúnan con el gobernador de Santa Cruz para tomar decisiones en conjunto y, de acuerdo a su realidad, ellos definan sus restricciones. Lo que salió el viernes fue una recomendación para que en conjunto podamos vencer esta pandemia”, dijo el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.

En este sentido, La Guardia determinó restringir la circulación de 22:30 a las 4:00, pero sin confinamiento. Entre tanto, Porongo restringió la circulación de 23:00 a 5:00.

Las sugerencias del COED buscan frenar el incremento del Covid-19 en el departamento que este viernes, por segundo día consecutivo, sobrepasó el millar de contagios diarios, con 1.033 nuevos contagios.

El comandante departamental de la Policía, Vladimir Ponce, informó que la institución policial acompañará la cuarentena rígida con el control en diversos puntos de la ciudad capital.

El viernes el alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, comunicó que el decreto edil sobre la nueva normalidad entra en vigencia desde las 20:00 de este sábado y se extiende durante dos semanas.

“Desde este sábado, a las 20:00, hasta las 5:00 del lunes no se podrá circular, no habrá mercados, no habrá expendio ni consumo de bebidas alcohólicas, no habrá actividades públicas ni privadas y habrá control de la Policía y de las unidades encargadas del control de la Alcaldía. Pedimos el apoyo de la población porque esta curva (de coronavirus) es preocupante”, señaló el burgomaestre, al referirse al confinamiento que se cumplirá hoy y el próximo domingo, jornadas en que los mercados permanecerán cerrados y no habrá transporte ni actividades públicas ni privadas.

​La ley seca se inicia a las 20:00 del sábado 22 de mayo y el confinamiento estricto comienza a las 23:00 del mismo día.

Asimismo, desde este lunes 24 se prohíbe la circulación desde las 20:00 hasta las 05:00 del día siguiente. En el caso del transporte público, se recuerda que la normativa permite solo el traslado de pasajeros sentados y la prohibición de llevar pasajeros parados. En los minibuses y taxis, la capacidad autorizada se limita al 70% de sus asientos disponibles.

Ante el reclamo de los transportistas, el alcalde respondió que deben acatar la disposición.

La normativa establece el horario de atención al público en los mercados municipales, además de supermercados, de lunes a sábado hasta las 19:00, garantizando todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico y cumplimiento de los protocolos aprobados para el sector.

De igual forma, se prohíbe los eventos de carácter masivo que generen aglomeración de personas.

Control policial

El comandante de la Policía confirmó que desplazarán efectivos policiales para reforzar las labores de vigilancia a fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones. Ponce informó que este fin de semana se “trabajará con la totalidad de los efectivos que estén de servicio para hacer cumplir las disposiciones”, emitidas por las autoridades. Pidió a la población que acate las normativas y que cumpla con la cuarentena para evitar inconvenientes.

Recomendaciones del COED

Por otro lado, el COED determinó sugerir a los municipios ocho medidas para frenar el incremento de contagios de Covid-19.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, manifestó que han sido “prudentes para tomar las determinaciones” y no perjudicar la necesaria reactivación económica. Entre las recomendaciones planteadas se establece la cuarentena rígida para los domingos 23 y 30 de mayo. Además, se propone la restricción peatonal y vehicular desde las 20:00 horas hasta las 05:00, limitaciones que regirán de lunes a sábado.

Camacho expresó su preocupación por la “indiferencia” que se siente ante las medidas de bioseguridad que recomiendan los médicos.

Las medidas buscan frenar la escalada de contagios de coronavirus en Santa Cruz, que esta semana tuvo un franco repunte, alcanzando más de 1.000 casos diarios el jueves y viernes. Desde que se inició la pandemia ya van más de 25.130 casos.

“De acuerdo con las proyecciones epidemiológicas, vamos superar el pico de la tercera ola en menos de 15 días”, dijo Pacheco, a tiempo de señalar que la cantidad de fallecidos en los últimos días, 30 por día, ha hecho que se prendan las alarmas.

En el país

La ciudad de Oruro también tendrá restricción vehicular y peatonal desde las 22.00 hasta las 5:00 y cumplirá cuarentena rígida los domingos. La vigencia de las restricciones se extiende hasta el 15 de junio. De igual forma Cochabamba cumple su segundo domingo confinada. En La Paz continúa vigente el horario de 05:00 a 24:00

Fuente: El Deber