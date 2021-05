Sarah Mansilla: “Hay que reestructurar la Secretaría de Cultura”

Luego de una reunión, el jueves pasado, de poco más de dos horas con el nuevo alcalde Jhonny Fernández, la escritora y gestora cultural Sarah Mansilla aceptó hacerse cargo de la Secretaría Municipal de Cultura y desde ese día empezó a delinear las características que tendrá esa cartera.

“Es bastante trabajo, pero me siento totalmente preparada para jugar en las ligas mayores. Entusiasmo no me falta y sobre todo ganas de trabajar por Santa Cruz de la Sierra y su cultura”, dice enfática la que hasta el viernes pasado fuera presidenta de la Cámara Departamental del Libro.

Algunas prioridades

Mansilla, que tiene más de una decena de años en la gestión cultural al mando de instituciones como la Sociedad Cruceña de Escritores y la Asociación Pro Arte y Cultura, entre otras, indica que ya ha reunido a un grupo de asesores de diversos ámbitos para realizar un diagnóstico de la entidad a su cargo.

“Creo que la prioridad es que hay que reestructurar completamente la Secretaría Municipal de Cultura y luego darle a cada cual sus funciones. Es por eso que he pedido tres meses al alcalde para realizar esta reestructuración”, comenta.

“Dentro de esta nueva visión me gustaría volver a retomar el tema de nuestro patrimonio, porque el Casco Viejo y todo lo que abarca el centro histórico cruceño está descuidado y es necesario revitalizarlo. Por otro lado, yo creo en la necesidad de hacer alianzas, ya sea con universidades, otros municipios e incluso me atrevería a decir con municipios de otros países, no solo para compartir ideas, sino también para apoyar a la difusión y formación de nuestros artistas”, comenta la autora de la saga de Benjamín.

Mansilla también cree que la cultura debe ser una temática transversal a todas las secretarías del municipio cruceño y trabajar de forma conjunta. “Por ejemplo si hablamos de Parques y Jardines tenemos más de 100 plazas en la ciudad que podemos llenar de expresiones artísticas y que eso ayude tanto al trabajo de nuestros artistas, como a esa secretaría el tener esos espacios activos, de igual modo si hablamos del Casco Viejo tenemos que colaborar entre los que se encargan de Planificación y los de cultura por el valor histórico de esos espacios. Así podemos poner otros ejemplos con Medio Ambiente y más. Yo deseo que todos se sumen para devolverle su esplendor a Santa Cruz de la Sierra”.

Esfuerzo y trabajo

Consultada acerca del futuro de la Ley de Autonómica Municipal de Culturas, Arte y Patrimonio, que fue elaborado en coordinación con el movimiento artístico Resiliencia, luego de recoger las demandas de artistas y ciudadanos de los 15 distritos municipales durante casi dos años y que estuvo pendiente de aplicación en la gestión anterior, se abstuvo de entrar en detalles hasta no conocer a fondo la propuesta, pero adelantó que se la analizará de acuerdo a la nueva realidad que ha modificado la pandemia de coronavirus y que deberá estar de acuerdo a la carta orgánica que presentará el alcalde.

Mansilla reconoce que la falta de recursos económicos siempre es un talón de Aquiles para el desarrollo de los proyectos y para ver qué priorizar ha pedido para este jueves una reunión con los directores de cada área para que presenten un informe para conocer su situación real.

Explica que para llevar a cabo muchas de las propuestas será también necesario realizar alianzas con el sector privado, que siempre ha sido apoyado como mecenas en los festivales de música y en las ferias de libro.

“Queremos tener una gestión en la que en cinco años, Santa Cruz de la Sierre recupere el brillo y sea un referente cultural del país”, concluye Mansilla, que insiste en que no descansará durante su gestión en conseguirlo.