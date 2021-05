«Se está vacunando a la gente cuando ya está contagiada», alertan parlamentarios de Creemos

LA PAZ |

Fuente: lostiempos.com

La bancada de Senadores y Diputados de Creemos envió una carta al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, donde le exigen que, ante la tercera ola de la pandemia del coronavirus (Covid -19) en Bolivia se asuma medidas que mejor la lucha contra el virus. También observan una mala getsión en la vacunación, ya que afirman que la inmunización estpá llegando tarde a la población.

La senadora Centa Rek explicó que, junto a asambleístas de Creemos, llevaron adelante una investigación sobre cómo el gobierno ha encarado la crisis de la pandemia del Covid-19 omisiones muy graves, porque solo se ha hecho una ley, la Ley de Emergencia Sanitaria con una finalidad política, no generó políticas públicas de salud, como lo habíamos advertido en el Parlamento, y las consecuencias se están viendo en el presente, con todas las falencias y graves daños hoy sobre la vida de los bolivianos», sentenció Rek.

La legisladora agregó que un seguimiento exhaustivo al tema de las vacunas evidencia que las mismas nunca llegaron a tiempo, mucho menos en los tiempos y plazos prometidos y la población debe pasar por una odisea para acceder a una dosis.

Recordó que el presidente Arce en diciembre de 2020 anunció la llegad de más de 5 millones de dosis de de vacunas rusas hasta el mes de marzo; posteriormente la llegada de vacunas de origen indio y del mecanismo Covax, asegurando que Bolivia iba a contar con mas de 15 millones de dosis contra el Covid-19 en el primer trimestre del año, promesas que nunca se cumplieron hasta la fecha.

«Se está vacunando a la gente cuando ya está contagiada, todo esto ocurre por la demora, por haber hecho las cosas tarde: son seis meses que el presidente tenía para preparar todo con respecto a la pandemia, para hacer una intervención como correspondía y se la pasaron generando una ley política que no sirve para nada; en seis meses se pudo hacer mucho, esto nos está llegando como un sunami, y nos ha encontrado sin condiciones. A diferencia del gobierno transitorio que la pandemia los agarro por sorpresa, el gobierno de Arce sabía que tenía la pandemia encima y cómo encararla», dijo Rek.

Por otro lado, Rek lamentó que el gobierno con su carácter centralista hubiese quitado competencias a los gobiernos subnacionales en la atención de la pandemia y encima sean advertidos de una supuesta mala gestión, como hizo la Ministra de la Presidencia.

«Los gobiernos subnacionales lógicamente que tenían que tomar cartas en el asunto de la pandemia, pero es una barbaridad que la Ministra (Marianela Prada), venga a decir que los que están cometiendo las omisiones son ellos, ellos recién están organizando sus labores. La profilaxis y la intervención las tuvo que hacer el gobierno que concentró todos los recursos en el gobierno central, les quitó competencias autonómicas en esa Ley de Emergencia Sanitaria, creo que ella tiene memoria o no la leyó la ley por lo tanto recién los gobiernos departamentales y municipales se están organizando y tienen que hacer una intervención en la pandemia y exigirle al gobierno central también lo que corresponde antes que salgan culpables», indicó Rek sobre ese aspecto.

Al respecto, la carta enviada por los asambleístas de Creemos señala: «… esta situación no puede continuar y menos seguir en el tenor de respuestas evasivas sin planes precisos y carentes de orientación científica, nuestras observaciones vienen en el sentido de que cuando no hay planificación los resultados no pueden ser otros que el caos, la desinformación y la incertidumbre, tal como ocurre en el presente».

Sobre ese tenor, Rek, explicó que la idea central de la propuesta es que la lucha contra el Covid-19 debe ser librada por todos los sectores nacionales y subnacionales en su conjunto, sin politizar ninguna de las acciones porque por ello se están cometiendo graves omisiones, errores.

«Tenemos que trabajar entre todos contra la pandemia, sensibilizar al gobierno y exigir que tome otras acciones con respecto al momento que estamos viviendo… a pesar que no hay un dialogo con el oficialismo, desde Comunidad Ciudadana vamos a insistir, seguir intentando para que se abran las puertas para que tangamos una respuesta a los planteamientos que hacemos y que haya un dialogo para ver de qué manera se puede llevar a cabo ciertas políticas», enfatizó Rek.

La legisladora agregó que desde el legislativo se buscaráacelerar la coordinación con los gobiernos subnacionales para demostrarles al gobierno central que se puede trabajar en equipo cuando hay voluntad, que se puede enfrentar una pandemia, pero para ello también son necesarios los recursos económicos que no deñen ser centralizados.