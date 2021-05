Se viene otro posible paro de jugadores por funcionamiento del Tribunal de Apelaciones

Seis admisiones recibidas entre el 3 y 5 de mayo por el Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol por fallos ejecutoriados de jugadores que demandaron al club Real Santa Cruz, podrían paralizar nuevamente el campeonato de la División Profesional a partir de la próxima semana.

Representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) denunciaron este viernes que, una vez más, la FBF está incumpliendo con los acuerdos establecidos el 24 de abril en el que el ente matriz del balompié nacional se comprometió en dejar sin efecto el funcionamiento del Tribunal de Apelaciones por no estar legalmente conformado y en contrapartida mantener en vigencia el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, que es el que ejecuta los fallos del Tribunal de Resoluciones y Disputas.

David Paniagua, secretario general de Fabol, considera que Fernando Costa, titular de la FBF, en complicidad con los presidentes de los clubes siguen aprovechándose de una ilegalidad que ha sido ya demostrada.

“Lamentamos que la Federación no tenga la buena voluntad de cumplir con los acuerdos. Se hace la burla del futbolista y hasta de la afición nacional. Nuestro reclamo fue porque los futbolistas quedan en total indefensión con la vigencia del Tribunal de Apelaciones, que es ilegal porque jamás fue conformado, por lo tanto no debería funcionar porque no existe. Pensamos que esto ya estaba solucionado después de la última reunión con el presidente del club The Strongest, Ronald Crespo y el presidente de la Federación en La Paz, pero pareciera una novela que nunca se termina”, se lamentó Paniagua.

Ayuda de FIFA y FIFPRO

Paniagua informó que gracias a recursos económicos solidarios de un fondo común creado por la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) los jugadores de Sport Boys en 2019 recibirán el pago de deudas de esa temporada.

El representante del gremio explicó que las gestiones se hicieron en su momento, luego del descenso del Toro warneño cuyos jugadores fueron abandonados y con varios meses de sueldo sin cobrar.

“Tardó pero llegó esta ayuda solidaria. No nos dieron el monto pedido (336.592.33 dólares), pero se logró al menos casi la mitad ($us 142.053.4)”, dijo Paniagua, quien informó que son 20 jugadores los que podrán recibir este dinero a partir de la próxima semana.