Sherlyn destapó problema familiar tras besarse con Yolanda Andrade: «¡Estaban infartados!»

Las expresiones abiertas de afecto y acercamiento entre personas del mismo sexo en televisión abierta ha ido ganado terreno al tiempo que el público puede ver en pantalla representaciones de parejas lésbicas y gay que hace no mucho tiempo eran vistas con cautela en la televisión nacional.

El tema ha dejado de ser un tabú en las telenovelas y algunos programas ya han incluido manifestaciones de amor entre parejas y diversidad de familias, como los sonados casos de las telenovelas de Televisa “Aristemo y Juliantina”, parejas conformadas por dos chicos y dos chicas, que en melodramas como Mi marido tiene familia y Amar a muerte han sido las manifestaciones más recientes de inclusión en la televisión abierta.

Con este contexto, no fue sino hace hasta hace relativamente pocos años que las populares conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade revelaron su orientación sexual en su programa de Unicable, un tema que ya había sido motivo de suspicacias desde años atrás.

En 2019 Sherlyn fue invitada al programa Montse & Joe donde platicó con las anfitrionas y participó de las usuales dinámicas de la emisión, momento que le dejó un recuerdo un tanto agridulce a la actriz debido a una de las situaciones que derivaron de su visita al foro de Televisa Chapultepec.

Este jueves, Sherlyn acudió junto a Shanik Aspe al programa Pinky Promise conducido por Karla Díaz de JNS en su canal de YouTube, donde reveló que aquella ocasión cuando visitó a las famosas Montse & Joe le trajo incluso una discrepancia familiar.

En el programa participó con la anfitriona en una dinámica llamada “Yo nunca nunca”, donde debió contestar intimidades y beber shots de alcohol. En una de las rondas, a la integrante de JNS se le ocurrió preguntar “Yo nunca nunca me he besado con una mujer”, lo que puso a hacer memoria a sus invitadas.

Al esperar las respuestas de sus amigas, Karla confesó que aunque ella no lo ha hecho, sí le gustaría, “les voy a decir una cosa, y con todo respeto Dany (su ahora esposo)… siempre quise darle un beso a una mujer”, comentó.

A lo que a Sherlyn contestó: “Yo le di un pico a Yolanda Andrade, ¿cuenta? Bueno, chupo”.

“Yo les quiero contar cómo fue de escandaloso eso, era un 14 de febrero… estábamos haciendo el programa de Joe y de Montse, y entonces íbamos a grabar un boomerang para Instagram como de beso ¿no? Y lo practicamos 28 veces y a la hora que hicimos la toma no le medimos bien y nos dimos un ‘quico’, y me dice Joe: ‘¿lo subimos o no lo subimos?’ Y yo: ‘ay, equis, súbelo”, contó Sherlyn sobre cómo sucedió el polémico beso con Yolanda.

El polémico beso "de piquito" entre Sherly y Yolanda Andrade

Debido a la escándalo que se armó en los medios de comunicación por el beso, Sherlyn aceptó que tuvo problemas con su familia, aunque les dijo que ella siempre sería sincera y si hubiera algo que confesarles, lo haría de primera mano, “¡un pancho! En mi casa estaban ofendidísimos y yo: ‘mamá, te juro que si tuviera algo que contarte, te lo contaría yo’”, comentó.

Pero su mamá lo tomó muy en serio y le pidió que les contara a todos lo que en realidad pasaba, “no, no es que en serio cuéntanos, ¿hay algo que debamos saber?”, fueron las palabras de la mamá de Sherlyn hacia su hija, por lo que la actriz dijo que sus papás estaban ‘en final de novela’, “¡estaban infartados!”, aceptó.

Ante tal situación, Sherlyn se vio obligada a explicarles lo que había sucedido, ¡incluso a su pequeño sobrino!, “les tuve que explicar, ¡y a mi sobrino! Ay no… ¡un c*gadero!”, finalizó.