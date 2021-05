«Sí, estoy loca»: una mujer fingió casarse para poner celoso a su ex novio

Sarah Vilard, de 24 años, montó junto con sus amigas una boda de ensueños en un salón de lujo en la ciudad de Frankfurt, Alemania

Fuente: infobae.com

Un nuevo video viral le está dando la vuelta al mundo. Y es que una mujer de Alemania rompió TikTok al contar una breve historia de desamor y venganza que vivió hace un par de años y demostró de lo que una persona despechada es capaz de hacer con tal de herir a su ex pareja.

Lejos de un contexto violento donde los crímenes pasionales roban la óptica mediática, Sarah Vilard, de 24 años, expuso un montaje fotográfico que realizó con la intención de provocar celos a su ex novio.

En el breve video titulado “Sip, estoy loca” se muestra una secuencia de imágenes de una feliz boda con el éxito de 2006 Crazy de Gnarls Barkley de fondo. Las imágenes fueron captadas en un salón de eventos con adornos clásicos. En todas las fotografías Sarah porta un bonito vestido blanco y se le vio abrazada o de la mano con su “novio” y una amiga.

Originaria de la ciudad de Frankfurt, la señorita Vilard se separó de su novio en 2019, no se sabe porqué. Pero de acuerdo con una nota de Jam Press, tras el rompimiento ideó un método que según ella haría estallar a su ex. Para poder llevar a cabo su nuevo plan optó por alquilar la Villa Kennedy de esa ciudad alemana, además consiguió un novio postizo y de alguna forma convenció a sus amigas para que le ayudaran.

“Me divertí planeando este pequeño proyecto con mis amigas”

Tanto ella como el “futuro esposo” y las damas de honor vestían ropas para la ocasión. Sarah lució su espectacular cuerpo con un vestido blanco de espalda abierta con tirantes delgados y una cola amplia, tal y como debe de ser un vestido de novia. Aunado a esto portaba una tiara blanca que hacía juego con su elegante vestido.

En una de las fotos con una dama de honor se puede ver a la “feliz novia” sostener un típico ramo de flores blancas, el cual supuestamente sería atrapado por la siguiente en casarse. La acompañante y cómplice de la supuesta boda portaba un vestido largo color coral y joyas finas. Cabe destacar que a ambas se les notaba un tratamiento largo en el salón de belleza, pues tanto su maquillaje como su peinado lucían profesionales, como un evento único en la vida.

Una vez tomadas las imágenes, la mujer que buscaba venganza las subió a Instagram, una red social en la que aún tenía agregado a su ex novio. Casi de manera inmediata, el estafado ex de Sarah picó el anzuelo y se comunicó con ella.

“Se enteró a través de Instagram y me envió un mensaje de texto al día siguiente y se asustó porque pensó que lo estaba engañando mientras estábamos juntos”, dijo Sarah al medio local.

Tras escandalizarse, el ex de la señorita Vilard quiso hablar con ella, pero ella no. “Vino a mi casa y quiso hablar conmigo después. No estaba interesada”, aseguró. Después, la joven de Frankfurt lo eliminó de todas sus redes sociales y no lo volvió a contactar por ningún otro medio.

Las reacciones a esta historia que ha acumulado casi 2 millones de reproducciones siguen siendo sobresalientes, pues algunos usuarios la tomaron como una broma pesada y otros como un síntoma de locura, pues no se tiene registro en redes sociales de que alguien haya montado una boda falsa para enfurecer a su ex y salirse con la suya.

En su defensa, Sarah aseguró para Jam Press que en realidad es una mujer muy tranquila y que sus otras relaciones han sido normales.