Siete médicos en terapia intensiva en Santa Cruz; esperan resultados para saber si fueron contagiados con la variante brasileña

Fuente: Unitel

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, informó este lunes que son 12 los médicos contagiados con Covid, de los cuales siete están en terapia intensiva.

Anzoátegui remarcó que dentro de este gremio la mayoría de los trabajadores en salud ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra el virus pero que esto no significa que la persona no se pueda enfermar.

Hay cinco pacientes que fueron ingresados en salas de observación y ya se ha enviado las muestras correspondientes para que se hagan los estudios y así determinar si los galenos fueron afectados con la nueva variante brasileña o P1.

«La vacuna no me dice que yo no me puedo infectar, la vacuna me dice que la enfermedad no puede ser tan grave cuando la reciba, debemos estar consiente de ello, no evita que yo me infecte, que me contagie, ni evita que puedo contagiar a otra persona», apuntó Anzoátegui.

El presidente del Colegio Médico pidió a la ciudadanía cumplir con mayor fuerza las medidas de bioseguridad, que incluyen el uso correcto del barbijo y la desinfección de las manos, para reducir el riesgo de contagio.