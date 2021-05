Siete personas por hora se contagian con Covid-19 en Oruro

Fuente: https://lapatria.bo

De acuerdo al comportamiento epidemiológico registrado durante la semana anterior y los recientes días, se estableció que siete personas por hora se contagian con Covid-19, principalmente en la ciudad de Oruro, cuya área urbana tiene la mayor concentración de infectados con la enfermedad que se inició el 10 de marzo de 2020.

Esa interpretación fue realizada la noche del miércoles 12 de mayo, por el exministro de Salud y ahora secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Anibal Cruz, quien durante una entrevista con LA PATRIA explicó el comportamiento de la enfermedad en la Capital del Folklore de Bolivia.

El actual secretario de salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba / ANF

Indicó que Oruro tenía hasta la semana anterior 14.228 casos de coronavirus y se registraron aproximadamente 700 casos en tan solo siete días, lo que representa 100 contagios cada 24 horas.

“Lo que quiere decir, que la región tuvo un índice de crecimiento de contagios de la enfermedad de siete pacientes por hora, cuyo índice es relativamente bajo a diferencia de otras ciudades como Cochabamba”, dijo el profesional al puntualizar que en la capital valluna por hora se contagian 33 personas.

Sin embargo, afirmó que la tasa de letalidad de Oruro es del 5.15%, cifra muy elevada respecto a otros departamentos de Bolivia, como La Paz que tiene el 2.83% o Santa Cruz el 4.96%, regiones con mayor concentración de población en el país.

El comportamiento del Covid-19 del 2 al 9 de mayo en Bolivia / ANIBAL CRUZ

Cochabamba es el primer departamento de Bolivia con la mayor tasa de letalidad con el 5.16%, Oruro le sigue con 5.15%. Mientras que Tarija es la región con la menor tasa de letalidad con tan solo 2.53%.

Para el miércoles 12 de mayo en el departamento de Oruro se tuvo un registro de 195 pacientes infectados y siete fallecidos, mientras que los casos activos eran de 1.363.

La mayor cantidad de infectados son mujeres con 7.860 casos mientras que los varones suman hasta ayer 7.578. A diferencia de la primera ola, en los varones se registraba la predominancia de enfermos y había una diferencia de unos 200 casos respecto al sexo femenino.

Georeferencialmente, dijo Cruz, que Oruro tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus en el área urbana 13.052 hasta el miércoles precedente, sin embargo, en los municipios rurales la tasa de contagios es baja, 2.386 casos hasta ayer según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El reporte epidemiológico del miércoles 12 de mayo / SEDES

“Eso quiere decir, que se puede actuar de manera regional, provincial en caso de algunos lugares que no tiene casos activos, por tanto, se puede romper en más provincias la cadena de contagio”, puntualizó.

Añadió: “¿Qué puede ocurrir en un futuro en la ciudad de Oruro?, tenemos que hacer una diferenciación georeferencial, buscar para poner las zonas de infección y encapsular sectorialmente”.

Oruro está en la fase de transmisión comunitaria, por lo que se puede disminuir la cantidad de casos y que la tercera ola no sea tan letal.

“¿Cuál es el problema que tenemos en Oruro? El problema es que ya van a comenzar las bajas temperaturas y comenzarán las infecciones de tipo respiratorio, que confundirán si es gripe, influenza, AH1N1 o es coronavirus. O se van a mezclar dos, lo que llamamos una sindemia (suma de dos o más brotes de enfermedades) en una pandemia”, aseguró Cruz.

Por lo tanto, recomendó a la población tener los cuidados pertinentes para no tener enfermedades respiratorias, tomando vitamina C, cuidarse de no enfermarse, abrigarse correctamente, tener una buena alimentación y tener actividad física de manera constante.

Asimismo, reiteró mantener las medidas generales de bioseguridad como el uso del barbijo, el lavado de las manos y el distanciamiento social.