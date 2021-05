Soledad, depresión, adicciones y dinero: las luchas de los actores de «Friends» desde que terminó el programa hace 17 años

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry han enfrentado problemas personales y sobrevivieron a los altibajos en la industria

La vida de seis actores semidesconocidos en Estados Unidos cambió de manera radical el 22 de septiembre de 1994. Ese día se estrenó “Friends”, que daría fama mundial a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

En un par de años los actores eran estrellas internacionales, pero como siempre ocurre con la fama y sus claroscuros, tener dinero y éxito no fue para todos sinónimo de felicidad. La mítica serie terminó hace ya 17 años, pero sus seguidores siguen adorando el programa.

El jueves 27 de mayo, HBO Max estrenará un programa especial de “Friends”, que reunirá a los seis integrantes de una de las mejores sitcoms de la historia. En América Latina habrá que esperar hasta fin de junio para verlo, ya que el servicio de streaming aún no se encuentra disponible en la región.

Matt LeBlanc

“Era mi cuarta serie de televisión y las otras tres habían fracasado. Tenía exactamente 11 dólares en mi bolsillo cuando fui contratado”. Así definía Matt LeBlanc su estado financiero en 1994 antes de que la directora de casting Ellie Janner de “Friends” lo eligiera a él para el papel de Joe sobre Vince Vaughn, un actor con más nombre en Hollywood.

Si bien Joey Tribbiani era un soltero tranquilo y relajado sobre las rupturas, en la vida real Matt tomó muy mal el final de su matrimonio en 2005 con la ex modelo Melissa McKnight.

El intérprete estadounidense, de 53 años, cuya lista de novias incluye a las actrices Minnie Driver y Kate Hudson, y la ex estrella porno Jenna Jameson, se separó de su esposa después de que lo atraparan con una stripper durante una noche de fiesta en Canadá.

Actualmente está saliendo con Aurora Mulligan, una productora irlandesa de la BBC, 17 años menor que él y a quien conoció mientras trabajaba en el programa británico “Top Gear”, y es un padre devoto de su única hija Marina de 16 años de su matrimonio con McKnight.

Matt LeBlanc y Aurora Mulligan (Getty Images)

El padre del actor afirmó que hace nueve años que no habla con su hijo. Paul LeBlanc, un veterano de Vietnam de 79 años, le dijo a The Sun que tuvo que mudarse de su casa tras una pelea con Matt, quien lo abandonó completamente. “He estado viviendo sin ningún contacto durante nueve años y todavía es difícil de creer lo que ha sucedido”, afirmó. “Me dejaron fuera de mi casa por una discusión humillante sobre dinero y una motocicleta”.

“Ahora soy un anciano y vivo de la seguridad social. Si no fuera por mis ahorros, no podría sobrevivir”, añadió el padre del actor en declaraciones al diario británico.

Paul asegura que el éxito de Matt a lo largo de su carrera, especialmente a partir de sus 10 temporadas en “Friends”, lo cambió como persona. “Es errático conmigo y tiene mal genio. Un minuto es amable, al siguiente te corta la garganta, no literalmente, obviamente“.

LeBlanc dice que la historia tiene un lado muy diferente: “Para poner esto en perspectiva, el padre de Matt lo abandonó a él y a su madre cuando él era un bebé”, indicó el representante del actor en un comunicado al sitio Page Six tras conocer la entrevista.

Paul solo volvió a la vida de Matt a la edad de 8 años y tenía visitas ocasionales los fines de semana con él. En 1998, seis años antes de que terminara “Friends” en NBC, Matt ayudó a su padre a comprar una casa en Colorado y le dio dinero, según la publicación.

“Nunca más supe de Matt y solo me ha enviado una tarjeta de cumpleaños en toda mi vida. Le envié mensajes de texto, incluido uno este año, preguntándome si podemos volver a ponernos en contacto, pero me ha ignorado por completo”, añadió.

Los fans de “Friends” van a volver a ver a Matt y sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry el 27 de mayo. Pero Paul no podrá ver a su hijo ya que no tiene televisión por cable. “No puedo entender todo este alboroto. Siempre pensé que ‘Friends’ era un programa tonto para los jóvenes”, sentenció.

LeBlanc, que se mudó a Nueva York a los 17 años para seguir una carrera en el modelaje, pero fue rechazado por su baja estatura, apenas ha trabajado en el cine, pero la pequeña pantalla lo adora. Más recientemente, fue la estrella y productor de la comedia estadounidense “Man With A Plan”, que terminó el año pasado después de cuatro años. También recibió elogios de la crítica por sus apariciones en la comedia “Episodes” de la BBC, que duró siete años.

“Es imposible separarme de Joey”, aseguraba hace unos meses. “Friends dejó una vara muy alta en términos de presión para los actores que estuvimos en ella. Siento presión por todo lo que hago, así que estoy acostumbrado”. Cuando “Friends” terminó sus estrellas tuvieron un periodo de adaptación donde no todos los actores lo pasaron bien. Matt admitió que apenas salió de casa durante años y que fue una “época muy oscura”.

La mayoría de los actores llaman a sus agentes y preguntan qué tienen para ellos. Yo le dije que perdiese mi número durante unos cuantos años

Tras el final de “Friends” el actor estaba ya estaba metido en otro proyecto, un spin-off que seguiría los pasos de Joey, pero como confesó lo último que necesitaba era estar delante de las cámaras otra vez. El show no funcionó y decidió tomarse un descanso de varios años.

“Durante años y años casi no salí de casa. Estaba quemado. Quería no tener compromisos y no estar en ninguna parte. Y estaba en posición de hacerlo. Mi agente estaba disgustado. La mayoría de los actores llaman a sus agentes y preguntan qué tienen para ellos ahora. Yo llamé al mío y le dije que perdiese mi número por unos cuantos años. Fue una época oscura. Casi tuve un colapso nervioso”, declaró LeBlanc al diario The Mirror.

Después de aparecer en las películas “Lost In Space” en 1998 y “Charlie’s Angels dos años más tarde, su carrera se estancó hasta que reemplazó a Jeremy Clarkson en “Top Gear” en 2016.

El actor también ha tenido que lidiar con el hecho de que su verdadero carácter no es como el de Joey. “La televisión tiene esta cosa extraña. Ves a un personaje en multitud de situaciones por tantos años y no puedes evitar creer que así es la persona… la gente me pregunta si estoy bien porque soy mucho más discreto y reservado que mi personaje en ‘Friends’. Creen que estoy deprimido o triste o enojado”, explicó en una entrevista con The Guardian.

Lisa Kudrow

Al igual que su personaje Phoebe Buffay, la actriz es una mujer sensible por lo que se emocionó en la ceremonia de graduación de su hijo Julian en California el fin de semana. Lisa Kudrow, de 57 años, publicó una imagen en Instagram de ellos juntos diciendo: “Feliz y orgullosa”.

Estaba embarazada de Julian, ahora de 23 años, mientras filmaba la cuarta temporada de “Friends”, y su panza fue incorporada a la historia. De los seis miembros principales del elenco del programa, ella ha disfrutado de la vida personal más estable.

A diferencia de sus amigas y compañeras de “Friends” Courtney Cox y Jennifer Aniston, la actriz siempre se mantuvo alejada del foco de atención de los medios y las alfombras rojas durante los diez años que duró la icónica serie.

Lisa está casada desde 1995 con el publicista francés Michel Stern y viven juntos en Beverly Hills.

Kudrow protagonizó “The Comeback”, una comedia de HBO que también cocreó y coescribió, pero se canceló tras 13 episodios

Nacida en Encino, California el 30 de julio de 1963, esta actriz tuvo una infancia muy alejada del mundo del espectáculo. Su padre era un médico, mientras que su madre era una agente de viajes.

Un amigo de su hermano mayor, el comediante Jon Lovitz, animó a Lisa a buscar su camino en la actuación. Audicionó sin éxito para “Saturday Night Live” en 1990, pero consiguió el papel de Ursula, la camarera espacial en la comedia “Mad About You” en 1992. Su mejor papel se lo habían dado en “Fraser” donde la despidieron durante el rodaje del episodio piloto. Su despido fue uno de los momentos más duros en la carrera de Lisa porque estuvo a punto de renunciar a la actuación. Y no fue hasta que llegó a “Friends”, donde finalmente se dio a conocer.

En el 2005, Kudrow protagonizó el estreno de “The Comeback”, una comedia de HBO que también cocreó y coescribió con Michael Patrick King, productor ejecutivo de “Sex and the City”. Con una mirada satírica a la industria del entretenimiento, “The Comeback” presentó a Kudrow como Valerie Cherish, una actriz de comedia que intenta hacer que regrese al negocio. El programa se emitió durante 13 episodios y se canceló, solo para revivir en el 2014 para una segunda temporada.

Lisa Kudrow con su hijo

En el 2008, Kudrow lanzó “Web Therapy”, una exitosa serie web de improvisación, en la que interpretó a la terapeuta egocéntrica Fiona Wallice y se emitió durante 4 temporadas.

Kudrow también ha aparecido en la pantalla grande en la comedia de Seth Rogen “Neighbours” (2014), así como en la pantalla pequeña con un papel recurrente en el popular drama “Scandal”. Al demostrar que conserva la capacidad innata de hacer reír al público, obtuvo la décima nominación al Emmy de su carrera en el 2015, por su trabajo en “The Comeback”. El año pasado tuvo un papel protagónico en la serie “Feel Good”, que regresará a Netflix para una segunda temporada y fue parte de la comedia “Space Force” con Steven Carell.

“Lamentablemente, cuando eres mujer y te ves delgada. Todos te dirán que luces bien”

La actriz se mantiene activa en el cine y la tv de Estados Unidos, pues no sólo participa como actriz en producciones, sino que además pone su voz a algunos personajes de series animadas, pero su época en “Friends” también resultó complicada.

Kudrow confesó que se sentía como una “montaña de mujer” al lado de Courteney Cox y Jennifer Aniston. Esa sensación la llevó a tener trastornos alimenticios para estar delgada y someterse a dietas extremas. “Lamentablemente, cuando eres mujer y te ves delgada. Todos te dirán que luces bien”, dijo la actriz en una entrevista con Marc Maron. “Cuando estaba muy flaca, me sentía enferma todo el tiempo. Por aquel entonces cuando me veía en televisión siempre me sentía enorme”, confesó.

David Schwimmer

David Schwimmer, de 54 años, se ha alejado del centro de atención tras el final de “Friends”. Con su papel de Ross Geller se convirtió en famoso y millonario de la noche a la mañana, con solo 27 años. En una entrevista a The Hollywood Reporter en 2016, el actor habló con honestidad sobre la serie que casi lo devora. “La fama era bastante discordante y estropeó mis relaciones con otras personas durante años hasta que logré ajustarme y sentirme cómodo con ello”, dijo en la entrevista el intérprete.

“La fama estropeó mis relaciones con otras personas durante años”

Antes de “Friends”, Schwimmer había tenido pequeños papeles en series, por lo que el salto a la fama fue exagerado. Pasó de estar “frustrado y desanimado” antes de ser contratado para la comedia a “querer esconderse debajo de una gorra y no ser visto”.

Schwimmer quedó encasillado como Ross hasta el punto de que no solo los espectadores lo veían como el paleontólogo treintañero que se enamora de Rachel Green sino también los productores de Hollywood. Para evitar la exposición, Schwimmer se ubicó detrás de cámara.

Profesionalmente ha dirigido la comedia de 2007 de “Run Fatboy Run”, así como episodios de la serie “Little Britain”. Más recientemente, protagonizó la comedia “Sky Intelligence”, que regresa para una segunda temporada, y la película de 2019 “The Laundromat”, con Meryl Streep. También fue candidato al Emmy a Mejor actor de reparto en una miniserie por su papel del abogado Robert Kardashian en “American Crime Story: The People v. O.J. Simpson”.

Cuando se casó con la artista británica Zoe Buckman en 2010, fue un asunto muy privado, y lo mismo puede decirse de su divorcio siete años después. El actor emitió una declaración que decía: “Es con gran amor, respeto y amistad que hemos decidido tomarnos un tiempo separados”. Añadió que se centrarían en su hija Cleo, que ahora tiene diez años.

La pareja parece haber logrado ese objetivo al seguir siendo buenos amigos y fueron fotografiados juntos en una marcha de Black Lives Matter el año pasado. David, quien una vez salió con la cantante y actriz australiana Natalie Imbruglia, está soltero en este momento.

Matthew Perry

Matthew Perry y Courteney Cox

El eterno Chandler Bing de “Friends”, de 51 años, que luchó en el pasado contra la adicción a las drogas y la depresión, pasó tres meses en el hospital en 2018 tras ser intervenido por una perforación en el intestino. Un año después fue captado por los paparazzi caminando por Manhattan y prácticamente irreconocible por su deterioro físico.

A lo largo de los diez años (de 1994 a 2004) que duró la exitosa comedia, el actor atravesó momentos muy duros debido a adicciones y llegó a confesar que en sus peores días había llegado a beber un par de botellas de vodka y treinta pastillas de Vicodin.

“No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”

El propio artista nacido en Massachusetts reconoció tiempo atrás que tiene pocos recuerdos de su época en “Friends”: “No recuerdo tres años de la serie. Estaba un poco fuera de mí en aquel momento… entre la tercera y la sexta temporada, fueron años difíciles”.

En 2013, la estrella de Hollywood habló por primera vez sobre su dura batalla contra el alcohol y los analgésicos, de los que hizo adicto tras un accidente de esquí acuático. “No podía parar”, dijo el actor a la revista People. “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo, y entonces todo el mundo lo sabía”.

“Soy una persona reservada, pero estaba en un programa que lo veían treinta millones de personas. Era público lo que me estaba sucediendo”, reconoció en su momento. Recorrió un largo camino para conseguir recuperarse y estar “libre” de todo tipo de sustancias, teniendo que ingresar hasta dos veces en rehabilitación: “No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”.

Perry afirmó la fama no tuvo nada que ver con sus adicciones.

“La fama lo amplifica todo. Pero creo que se trata de algo genético. En mi familia hay alcohólicos. El hecho de que fuera tan conocido seguramente aceleró las cosas, pero hubiera tenido esos problemas igualmente. Gracias a ‘Friends’ tenía una razón para levantarme por las mañanas, ir a trabajar. Grabamos 237 episodios, y no falté a ni uno”

El actor estuvo nueve años saltando de un papel a otro papel hasta que llegó a Chandler Bing y sus sueños se habían hecho realidad en 1994. “Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción”.

Así está hoy Matthew Perry

El adelanto del reencuentro de “Friends” dejó preocupado a los fanáticos del actor. Perry, que está comprometido con la directora literaria Molly Hurwitz, luce perdido e incluso le cuesta articular las palabras.

Courteney Cox

La actriz quería tener una familia grande con muchos hijos, pero sus problemas de fertilidad significaron que solo pudiera tener a su hija Coco, de 16 años, que comparte con su ex marido David Arquette.

Courteney, de 56 años, ha hablado sobre sus luchas para quedar embarazada y el dolor que soportó tras siete abortos espontáneos. Al recordar su paso por “Friends hizo referencia en una escena junto al personaje de Jennifer. “Recuerdo una vez que tuve un aborto espontáneo y Rachel estaba dando a luz. Fue así al mismo tiempo. Dios mío, fue terrible tener que ser graciosa“.

“Tuve un aborto espontáneo y Rachel estaba dando a luz. Fue así al mismo tiempo. Dios mío, fue terrible tener que ser graciosa”

Ahora está saliendo con el guitarrista de Snow Patrol, Johnny McDaid, de 44 años, a quien conoció hace siete años a través de su amigo en común, Ed Sheeran. La pareja pasó gran parte de la pandemia separados porque Courteney vive en Los Ángeles y Johnny en Londres. Se separaron brevemente a fines de 2015 cuando cancelaron su compromiso antes de reconciliarse.

Courteney sigue siendo una buena amiga de su ex marido y coprotagonista de “Scream”, David Arquette, de 49 años, quien luchó contra su alcoholismo durante su matrimonio de cuatro años. La pareja volverá a estar junta en la pantalla en la exitosa franquicia de terror a principios del próximo año, cuando “Scream 5″ llegue a los cines.

En el caso de Courteney la fama de “Friends” le pegó de distinta manera. La actriz se sometió a tratamientos estéticos que terminaron por transformar su rostro en medio de la presión que sentía por no envejecer. “Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, confesó hace tiempo la actriz.

Cuando terminó “Friends”, Cox tenía 40 años y pasó un tiempo antes de que volviera a tener un papel, por supuesto sin el mismo impacto que el de Mónica Geller. La actriz cedió entonces a la engañosa seducción del botox y los rellenos y con el paso del tiempo ocupaba espacio en la prensa, pero no por su trabajo, sino por su aspecto.

“Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y me metí en problemas”

Courteney no era ajena a los comentarios a su alrededor, pero fue hasta que se dio cuenta de lo distinta que lucía que decidió parar. “En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible’. He hecho cosas de las que me arrepiento””, reconoció.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston puede decir que es una de las que salió mejor librada del lado “oscuro” de la fama. Si bien es cierto que poco después del final de “Friends” terminó su matrimonio con Brad Pitt en medio de un escándalo de infidelidad que involucró a Angelina Jolie. No obstante, la estrella arrastraba conflictos desde su infancia por la separación de sus padres.

En una entrevista de 2018 con Elle, la actriz reconoció que su madre, Nancy Dow, se convirtió en una figura “agotadora”. “Era una mujer muy crítica conmigo. Ella había sido modelo de joven, era fantástica y deslumbrante… no tengo esa luz que ella buscaba en mí”, confesó.

Sus problemas alcanzaron un grado mayor de tensión cuando Dow publicó, en 1999, un libro de memorias llamado “De madre e hija a amigas”, con el rostro de Aniston ocupando toda la portada. La situación solo fue empeorando al paso del tiempo, al grado de que dejaron de hablarse durante cinco años y Aniston ni siquiera la invitó a su boda con Justin Theroux.

Antes de la muerte de Nancy, en mayo de 2016, Aniston logró hacer las paces con ella.

Con su padre John, conocido por su participación en la novela “Days of Our Lives”, tampoco tuvo trato por años. Los padres de Aniston se separaron en noviembre de 1979 después de 11 años de matrimonio, cuando Jennifer tenía 10 años.

En una entrevista con Rolling Stone en 1999, la protagonista de “The Morning Show” contó que su padre dejó a su madre por otra mujer y se marchó de la casa familiar por un año. Y también recordó la noche en la que se enteró de que su padre las había abandonado. “Fui a una fiesta de cumpleaños, y cuando regresé, mi madre dijo: ‘Tu padre no va a estar aquí por un tiempo’”, relató Jennifer. “No dijo que se había ido para siempre. No sé si lo bloqueé, pero sólo recuerdo estar allí sentada, llorando, sin entender que se había ido”.

Con el tiempo, padre e hija se reconciliaron.