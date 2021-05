Subalcalde Flores dice que dividirá su tiempo entre la función pública y su grupo de cumbia Míster Yo

Fuente: Página Siete Digital / La Paz



El subalcalde del Distrito 2 de la ciudad de El Alto, Carlos Flores, anunció este lunes que dividirá su tiempo entre la función pública y su actividad artística, para dar continuidad a su carrera como cantante del grupo Míster Yo.

“Yo no puedo dejar de cantar, son 18 personas que dependen del trabajo de Míster Yo; 18 trabajos directos que dependen de mi representación. Sí (seré subalcalde y cantaré) porque se puede dividir el tiempo. La gestión si bien me va a tomar 24/7, es algo que tengo que hacer por mi pueblo, pero no puedo olvidarme de esas 18 personas que han confiado tanto tiempo en mí”, dijo el subalcalde y artista.

Flores aseguró que su faceta artística no tiene porqué restarle atención a sus funciones como autoridad edil, y que uno no puede dejar de ser músico por el sólo hecho de asumir en la subalcaldía.

“Uno nunca deja de ser músico, y algo que me decían y subestimaban es que en redes dicen que ‘cómo puede alguien sin preparación tomar un cargo’ y eso ha causado un malestar en los músicos (…). En el equipo de Míster Yo tenemos un equipo de 18 personas que trabajan”, explicó a Unitel.

Además confesó que desde su designación en el Distrito 2 de la urbe alteña fue atacado en las redes sociales. Lo comentarios dudaban de su capacidad para asumir una función pública.

“He llegado a ser atacado por la prensa amarillista, por guerreros digitales, por una y mil razones que dicen que no estoy preparado para dirigir el Distrito 2”, contó el cantante, antes de comentar que ya trabajó en cargos públicos como encargado del área de Comunicación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) y como encargado cultural de la Alcaldía alteña.

“Desde 2009 he trabajado en el Senapi, en la dirección de Comunicación Social, luego como gestor cultural en la Alcaldía de El Alto, como profesor guionización”, apuntó.

Agradeció la confianza depositada por la alcaldesa Eva Copa y relató que no se trasladó a El Alto para recibir el cargo, sino que vive desde hace muchos años en esa ciudad. Es más, comentó que nació un 6 de marzo, fecha del aniversario de la urbe.

“He nacido en la ciudad de El Alto hace 41 años, mi barrio es Villa Bolívar B, que justo está ubicado en el corazón de lo que es el Distrito 2. Van 40 años que conozco la problemática de mi gente (…). Yo soy tan alteño que he nacido en El Alto el 6 de marzo”, dijo.