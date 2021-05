Sube a 440 los escolares contagiados con Covid-19 en Tarija

El reporte de la DDE muestra que la pasada semana los estudiantes infectados con Covid eran 304, pero al inicio de la semana en curso la cifra aumentó a 440, un incremento del 44%.

Los casos de Covid-19 también se expanden entre la comunidad estudiantil, solo en una semana aumentaron más de 100 colegiales contagiados de esa enfermedad, según información de la Dirección Departamental de Educación de Tarija (DDE).

El reporte de esa institución muestra que la pasada semana los estudiantes infectados con Covid eran 304, pero al inicio de la semana en curso la cifra aumentó a 440, un incremento del 44 por ciento en siete días.

En cuanto a los maestros, el reporte de la pasada semana daba cuenta de 148 infectados por el virus que causa la Covid-19, pero informe actual da cuenta de 191, un incremento del 29 por ciento, menor al crecimiento de casos de los estudiantes.

Pedro Ordoñez, director departamental de Educación, explicó que en total son 631 personas las infectadas por Covid-19, entre estudiantes y profesores, que incluye todos los municipios de Tarija, no solo la ciudad capital.

Ante esa situación, el funcionario explicó que una de las medidas es que no habrá clases presenciales, solo a distancia o semipresenciales, esta última modalidad en colegios rurales donde no haya ningún estudiante o maestro contagiado, como es el caso del municipio de Yunchará.

Ordoñez manifestó que esa será una de las medidas a tomar para contrarrestar la enfermedad y precautelar la salud de los estudiantes como de los maestros, pero también para acompañar las disposiciones que asumen las autoridades competentes del área.

El maestro indicó que la deserción escolar no existe mientras no concluya el primer trimestre. Sin embargo, los que no hayan pasado ninguna clase en ninguna de las modalidades, tampoco rendido exámenes y por ende no tengan calificaciones, el sistema los considera como abandono estudiantil o no incorporado.

De momento, estima que, en los barrios alejados y algunas unidades educativas, el abandono escolar sería entre un diez o 15 por ciento, pero los datos exactos los tendrán al finalizar el trimestre.

“Se recomienda a los maestros que continúen con los esfuerzos de contactarse y brindar apoyo a los estudiantes que estuvieron desmotivados y desvinculados del sistema educativo. Los padres de familia deben saber que la educación de sus hijos es una de las principales responsabilidades, consideramos que no todos tienen la logística para ello, pero se debe hacer un esfuerzo – comentó Ordoñez –. Vemos el aprendizaje autónomo en los estudiantes tiene sus dificultades, porque todavía no tienen una responsabilidad propia, siempre esperan la guía de los maestros”.