Sucre: Padres y magisterio tildan de «irresponsable» e «improvisado» el anuncio de clases presenciales

El viceministerio de Educación Regular, Bartolomé Puma, señaló el lunes que, con la vacunación de maestras y maestros mayores de 40 y 50 años, las clases pueden adoptar la modalidad semipresencial al final del segundo trimestre y la forma presencial, el tercer trimestre.

Representantes de los padres de familia y de los maestros urbanos rechazaron en Correo del Sur Radio FM 90.1 el anuncio de la autoridad educativa.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, opinó que el Gobierno no cuenta con un plan de contingencia para las actividades educativas en medio de la pandemia ni para la vacunación anticovid para los educadores.

“Creemos que el Gobierno no tiene una brújula para orientarse en el tema educativo, constantemente está improvisando, no ha desarrollado un plan serio de contingencia, no hay presupuesto ni condiciones para las diferentes modalidades”, indicó Echalar.