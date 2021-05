Tengo en mi Drive archivos que otros han compartido conmigo y que no necesito: cómo hago para deshacerme de ellos para siempre

Ayer me puse a subir fotos y documentos de mi teléfono a mi cuenta de Google. Mi sorpresa fue que tengo mi cuenta de Google general llena. Hace unos días ya había limpiado mi Gmail siguiendo las instrucciones de este otro artículo que me resultó muy útil. Pero, un par de semanas después volvía a estar lleno.

Me di cuenta que no era de documentos o de mails míos (que sí ocupan una parte, pero tras la limpieza, tengo lo que necesito), sino de carpetas con archivos que terceros han compartido conmigo hace tiempo: lo que siguen subiendo a estas carpetas, me ocupa espacio en mi cuenta personal. Por tanto, con la actividad de estas terceras personas en su cuenta, se volvió a llenar mi propio sistema.

Ya no quiero que me compartan estas carpetas que me ha saturado mi Drive. ¿Cómo puedo hacer?

Eliminar archivos que otros me han compartido sin que el archivo desaparezca de sus sistemas

La primera duda es: ¿Si decido eliminar un archivo compartido del que no propietario, eliminaré también este documento o fotografía de los sistemas de los demás?

Pues no. Si lo eliminas, se eliminará de tu unidad de Drive, pero otros colaboradores que tengan acceso, podrán seguir accediendo a él desde sus cuentas.

Si más adelante decidieras que quieres recuperar ese archivo, puedes abrir un enlace que te dirija a él (por ejemplo, en tu correo eletrónico o en una herramienta de mensajería o como sea que esa tercera persona te compartió el archivo) y luego pulsar sobre Archivo y, tras esto, sobre Añadir a Mi unidad.

Si en el futuro, por algún motivo, has eliminado el mensaje que contenía ese enlace, tendrás que volver a contactar al propietario de los archivos que te interesan y pedirle que vuelva a compartir el enlace contigo de los archivos donde tienes

Quita la carpeta para que futuros archivos no se suban a tu drive

Depués de eliminar los archivos, tienes la opción de conseguir que una carpeta deje de estar compartida contigo, para que si el propietario de la carpeta sube más archivos, no vuelvan a ocupar tu Drive. Para ello, pulsa el botón derecho sobre la carpeta y escoge la opción de «Compartir».

Vas a la pestaña donde puedes compartir a más personas la carpeta y también donde tú puedes decidir con quién compartir, aunque no seas propietario de la carpeta. Y puedes escoger los derechos que tú misma puedes tener sobre el documento. Puedes decidir si quieres pasar a ser solo lector, comentador, seguir siendo editor o quitar que es lo que hará que estos documentos dejen de ocupar espacio de tu sistema ahora y en el futuro.

Eso sí, cuando uno de los archivos (documento, fotografía, carpeta, vídeo…) está dentro de una carpeta mayor compartida contigo, no podrás cambiar el permiso en ese pequeño archivo o subcarpeta. Sino que deberás buscar cuál es la carpeta que abarca a todos esos archivos y ahí es donde podrás cambiar la configuiración de los propietarios. Si no quieres quitarlo too y solo alguno de los documentos, entonces deberás volver al primer punto: quitar el archivo.