Testigo clave dice que Ibarra le prestó su auto para repartir alimentos

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quispe

Mauricio Fabián Z. reveló este viernes que la activista Melissa Ibarra le prestó su vehículo el año pasado para repartir alimentos y medicinas, pero no para cometer hechos ilícitos, como sostiene la Fiscalía, informó el testigo clave.

“Apelo a tu hidalguía para esclarecer todo, porque están salpicando a gente inocente que está sufriendo, quiero que respondas: ¿para qué te presté mi auto, Fabián?”, preguntó Ibarra a Mauricio Fabián en el programa «Bunker Digital», que dirige Virginio Lema.

El aludido, quien declaró el lunes ante la Fiscalía, respondió: “Claro que sí, Melissa, tú nos prestaste tu vehículo para recoger alimentos, ropa y medicamentos con el fin de llevarlo a la gente que estaba en aprietos. No como dicen, para hacer hechos ilícitos, eso es falso”, precisó.

La denuncia de la Fiscalía dice que el auto de Ibarra fue utilizado por falsos policías que se hicieron pasar por integrantes del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) para extorsionar a la población en 2020. Unas de esas víctimas es Abraham S., quien denunció el caso ante la Fiscalía.

La expresentadora de televisión reveló además que “no robaron” su coche. “A mí no me robaron el auto, tú (Mauricio Fabián Z.) me llamaste esa noche y me contaste otra historia, me dijiste. ‘Me han pegado estoy en el hospital, anda a Diprove (Dirección de Prevención y Robo de Vehículos) a hacer la denuncia’. Por eso hice una denuncia de robo incorrecta a partir de mala información tuya”, declaró Ibarra.

La activista y comunicadora había alegado que le robaron el motorizado, pero el fiscal Sergio Bustillos aseguró que no presentó una denuncia ante el Ministerio Público ni tampoco ante la Policía, aunque sí ante la empresa aseguradora.

Ibarra pidió a Mauricio Fabián Z. cuente todo. “Mauricio, el coronel (Gustavo D. T.) está detenido, sin motivo nos llevaste a eso porque nos mentiste, di la verdad”.

Mauricio Fabián Z. apuntó como el culpable de haber armado el caso a Abraham S., quien presentó la denuncia. “Abraham S. es una persona sin escrúpulos que miente a todo el mundo y él lo hace por una vendetta personal”, precisó.

Ibarra, quien no dijo dónde está, confesó que tuvo que dejar su domicilio, a su madre enferma de cáncer y a sus dos hijos.

«Bunker Digital» se comunicó con Abraham S., quien ratificó las denuncias contra Mauricio Fabián Z. y Melissa Ibarra. Anunció además que pedirá una ampliación del proceso por el delito de organización criminal.

Piden alerta migratoria

El viernes se conoció que la Fiscalía solicitó a Migración que emita la alerta migratoria contra Ibarra, quien tiene orden de aprehensión por el caso de falsos policías en mayo de 2020.

«El Ministerio Público requiere que a Sonia Melissa Ibarra Rosario se le restrinja todo trámite migratorio y salida de Bolivia a otro país”, indica la carta que envió la Fiscalía a Migración.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Ministerio de Gobierno activar la alerta migratoria para Ibarra.

Ésta confirmó que la exasambleísta Lidia Patty la incluyó en el caso de sedición, terrorismo y conspiración, que sigue a Luis Fernando Camacho, entre otros.