The Strongest se medirá ante siete juveniles de Royal Pari

Fuente: paginasiete.bo

The Strongest no aceptó reprogramar su partido de este sábado (15:00) ante Royal Pari, equipo que tiene varios casos de Covid-19. Ante ello los cruceños anunciaron que llegarán con el equipo de reserva, con siete futbolistas, ya que no pueden completar un onceno.

El argumento de los atigrados es que los clubes deben contar con una plantilla amplia, en la que se incluya a futbolistas de la reserva, por lo que no habría argumentos para postergar el duelo de este sábado.

Pablo Chávez, secretario general de Pari, lamentó la decisión. “En el club hacemos semanalmente pruebas de PCR y tenemos todas las certificaciones, pero ahora no podemos contar con 11 jugadores e incluso hay otros con síntomas. Como no aceptaron nuestra petición, nos presentaremos al partido con siete juveniles, que viajarán con los controles médicos respectivos”, aseguró el directivo durante una conferencia de prensa en Santa Cruz.

“No aceptan nuestro pedido. Es lamentable. Seguramente quieren sacar ventaja al saber que tenemos problemas por los 11 casos positivos por Covid”, dijo Chávez.

Sobre la posibilidad de que jugadores del conjunto paceño se contagien, directivos aurinegros confiaron en el profesionalismo de los cruceños.

Para el duelo de mañana, los atigrados publicaron los precios de las entradas: curva sur 30 bolivianos, recta general 40, preferencia 50 y butacas 70 bolivianos.