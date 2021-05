Torres denuncia discriminación de Leaño: «Tal vez porque soy de pollera no me tomó en cuenta»

La Presidenta del Concejo señaló que fue discriminada por el Alcalde y varias autoridades locales en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED)

Carmen Rosa Torres, presidenta del Concejo Municipal de Sucre, se declaró este viernes víctima de discriminación del alcalde Enrique Leaño (del MAS), quien indicó que no la reconocerá como titular del legislativo porque considera que su elección fue ilegal.

Fuente: correodelsur.com

“Seguramente quería que entre alguien de su partido (MAS) ¿Qué vamos a hacer? Si no se puede, tiene que asumir, tiene que resignarse y decir ‘no he ganado’”, indicó Torres de la alianza República 2025 (R2025).

La autoridad edil contó que fue discriminada por el Alcalde y varias autoridades locales en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), desarrollada el jueves en ambientes de la Gobernación de Chuquisaca.

“Tal vez porque soy de pollera él (Leaño) no me ha tomado en cuenta; yo soy una mujer de pollera, chuquisaqueña y siempre digo, ‘campesina originaria’. No soy profesional, quizás él quería que el presidente del Concejo sea un profesional, igual que él, de corbata o una señorita pintada; pero a mí me han elegido por siete votos”, señaló la concejala de R2025.

Torres fue elegida el miércoles como presidenta del Concejo Municipal luego de dos jornadas de incertidumbre en el legislativo por la falta de consenso para la elección de la directiva.

El MAS tildó de ilegal la elección de Torres y anunció acciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).