Transporte pesado no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno y anuncia radicalizar medidas contra el tren Arica-La Paz

El martes, el sector transportista nacional e internacional inició un bloqueo indefinido en cuatro regiones de Bolivia en contra de las operaciones del ferrocarril La Paz-Arica, que según su postura provocará el desempleo de varios transportistas.

Fuente: Brújula Digital / La Paz

El presidente departamental de Transporte, Alfredo Saca, informó este miércoles que este sector no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno y que continuarán los bloqueos en las cuatro regiones del país en contra de la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz. Anunció con radicalizar las medidas.

“Nosotros no vamos a asistir a esa invitación porque el ministro (Edgar Montaño) se ha equivocado al invitar a sectores que no tienen nada que ver con nuestro sector; en primer lugar ha invitado a Fedetrans que no aglutina a los cooperativos (…) y también al sector urbano (…), por lo tanto nosotros no vamos a asistir a la invitación (de la reunión)”, dijo Saca a RTP.

El martes, el sector transportista nacional e internacional inició un bloqueo indefinido en cuatro regiones del país: La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, en contra de las operaciones del ferrocarril La Paz-Arica, que según su postura provocará el desempleo de varios transportistas. Por su lado, el Gobierno convocó al sector del transporte internacional al diálogo programado para esta jornada a partir de las 17.00 horas y zanjar “los malos entendidos” que existen respecto al tema del tren.

“Hemos decidido plegarnos al paro indefinido en los puntos de Achica Arriba y Laja, no pasará ningún camión con carga pesada, solo buses y vehículos medianos. Estamos pidiendo al Gobierno que no circule el tren La Paz-Arica”, dijo el presidente de la Cámara Departamental de Transporte, Álvaro Ayllón, según un reporte de los tiempos.

A su vez, Saca sostuvo que el tren, que se reactivó la semana pasada, transporta entre el 70 y 80% de la carga en Chile-Bolivia y que el sector al cual representa solamente se hace cargo del sobrante de la carga.

“El tren maneja más que nosotros y maneja entre el 70 y 80% de la carga que genera Bolivia en el sector de Arica (Chile), y el transportista boliviano solo maneja el restante”, señaló el presidente departamental de transporte pesado.

Añadió que no “permitirán que se avasallen sus derechos y sus fuentes de trabajo, porque miles de familias van a ser desocupados y que varias empresas de transporte van a cerrarán”.

La jornada pasada, alrededor de 500 camiones bloquearon la carretera La Paz-Oruro en protesta a la reactivación a la reactivación del transporte de carga en ferrocarril entre Bolivia y Chile.

Al respecto, Alfredo Saca, mencionó que este miércoles se llevará un ampliado para determinar si se tomarán más medidas, como el “bloqueo nacional” en todo el país.

“Nosotros aportamos con nuestros impuestos al Estado y estamos movilizados a nivel nacional y hoy (miércoles) se está llevando un ampliado de todo el transporte pesado en Santa Cruz y ahí se va ver si tomaremos nuevas medidas, como un bloqueo nacional”, señaló la autoridad del transporte.