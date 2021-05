Tras pugnas en la Cidob afín al MAS, surge segunda dirigencia

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

Tras pugnas internas en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al Movimiento al Socialismo (MAS), surge una segunda dirigencia encabezada por Faustino Flores, que desconoce a Justo Molina como máximo dirigente de la organización. La elección de Flores se realizó el viernes en instalaciones de la Cidob, ubicada en el Barrio San Juan de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

«Ustedes nos están dando este mandato de poder legalmente (…) El hermano Justo Molina ha venido sin consentimiento del pueblo y creo que Justo Molina nada tiene que ver ya», expresó Flores en su primer discurso luciendo una banda con los colores del MAS sobre una guirnalda de flores.

Cuando se difundió la convocatoria a la Gran Asamblea Nacional de las Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonia de Bolivia (Ganpi) para el 21 y 22 de mayo, Molina advirtió que existía la intención de desconocer su dirigencia por parte de Flores.

«Faustino Flores no representa a nadie, es de nuestro municipio de Huacareta, de la comunidad de Villa Hermosa, pero hace años que no viene. Sabemos las fechorías que ha hecho (…) Ha estado desconociendo no solo estructuras indígenas, sino otras estructuras del Gobierno también. Se ha ligado con gente que busca intereses personales, en ese sentido ha desconocido a nuestro directorio encabezada por mí y en nombre del exdirigente de Buca Durán ha estado convocando a una nueva Ganpi para el 21 y 22 de mayo», manifestó Molina en abril.

El 21 de mayo, Flores dio cinco días para ocupar la sede de la Cidob construida por el gobierno de Morales y anunció que coordinará su trabajo con las primeras autoridades del país, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, además del Pacto de Unidad.

«Vamos a trabajar de la mano con nuestro presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Nos vamos a sentar para agendar las demandas y las necesidades más sentidas de nuestros territorios y de cada uno de nuestros pueblos indígenas. Luego nos vamos reunir con el Pacto de Unidad», sostuvo Flores.

Enfatizó en que se debe dar espacio en el gobierno a los indígenas y que debe ser este sector el que esté al frente de la dirección del Fondo Indígena, pero sostuvo que los espacios que se abran para los indígenas deben ser para quienes resulten elegidos en asambleas con el respaldo de las bases. «Si nuestro presidente nos dice tenemos espacio para un ministro, vamos a convocar al mismo pueblo y el pueblo decidirá quién va a ir», señaló.

Por su parte, Molina se mostró en reuniones junto a los máximos dirigentes del MAS Evo Morales y Gerardo García. Además, el viernes recibió la visita del viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes .

En alusión a las advertencias de Flores, Molina señaló: «Estos jóvenes, hombres y mujeres que están presentes, no están con la idea de irse ni hoy ni mañana, están juntos para consolidar y rechazar cualquier intento de querer dividir y tomar nuestra casa grande del pueblo, de todos los indígenas de tierras bajas y no de aquellos resentidos sociales que por allá se andan haciendo nombrar como presidentes (…) se han venido los hermanos decididos a resguardar la casa grande ante la amenaza de cualquier intento (de toma) que hubiese, nosotros estamos firmes».

Molina fue elegido como presidente de la Cidob afín al MAS en 14 de marzo en la localidad de San Borja, en Beni, con la presencia de representantes de 10 de 13 regionales que pertenecen a la organización.

Respecto a la elección de la nueva directiva de la Cidob encabezada por Faustino Flores, el diputado del MAS Rolando Cuéllar señaló que «si fue elegida democráticamente» se trabajará con ellos.

«Si se ha elegido democráticamente, nosotros felicitamos al nuevo ejecutivo. Me informaron que Faustino Flores había ganado y nosotros vamos a coordinar a apoyar su gestión porque tenemos la obligación de respetar ese congreso y se le han escogido a Faustino Flores vamos a coordinar y trabajar», dijo.

Por su parte la senadora de CC Cecilia Moyoviri lamentó el fraccionamiento que se da en las organizaciones indígenas y movimientos debido a intereses políticos y enfatizó que ni siquiera con gobiernos neoliberales se vio esa división.

«Es complicada la situación que estamos pasando, pero esto no es reciente, viene desde hace tiempo que estamos así, el anuncio político ha empezado todo esto, porque antes a pesar de los gobiernos neoliberales no había fraccionamiento de organizaciones. Estábamos con esa firmeza, con esa lealtad, con esos principios, con nuestra ética, nuestra moral, pero realmente ahora se ve que juegan mucho con nuestra lealtad. Yo pediría que las organizaciones sociales no permitamos esta situación, porque dónde vamos a ir a dar y con esto de la pandemia que sigamos peleando, creo que no es justo para nosotros», expresó Moyoviri.

Con esta nueva organización se presentarían tres dirigencias de la Cidob: una orgánica encabezada por Tomás Candia y dos afines al oficialismo bajo las direcciones de Justo Molina y Faustino Flores.

Punto de vista

Pedro Moye, dirigente indígena.

«La intromisión política nos ha quebrantado»

Es lamentable lo que viene sucediendo en el seno del mundo indígena, porque lamentablemente la intromisión política del MAS ha quebrantado todas las estructuras orgánicas del movimiento indígena a nivel nacional.

Lo más lamentable es que dos Cidod se dividen por el mismo partido. Eso significa que todavía la intromisión política partidaria del gobierno de turno saliente continúa vigente en algunos dirigentes, que realmente deja hundir toda la historia de las marchas y las luchas de los pueblos indígenas.

Mientras mayor división exista a nivel nacional, hay pocas posibilidades de poder enfrentar al gobierno de turno para reclamar cualquier violación, sea de los derechos de los pueblos indígenas o sea de los derechos de los territorios indígenas.

Son pocas las posibilidades y condiciones que tienen los pueblos indígenas para poder enfrentar cualquier situación en cuanto a avasallamientos, asentamientos ilegales, exploración de pozos hidrocarburíferos dentro de las áreas protegidas y dentro de los territorios indígenas.

La octava marcha indígena nos unió a todos los bolivianos por una lucha justa y por reivindicar la historia de los pueblos indígenas, pero en 2011, 2012 el gobierno de Evo Morales empezó a dividir a todas las organizaciones, no solo a los movimiento indígenas, para poder incrustar su doctrina.