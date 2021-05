Tres personas resultan heridas en un tiroteo en un centro comercial de Florida

El incidente se produjo este sábado en Aventura Mall, en el condado de Miami-Dade.

Las autoridades de Florida han respondido la tarde de este sábado a los avisos de disparos en el centro comercial Aventura Mall, ubicado en el condado de Miami-Dade, informa la cadena WSVN.

La policía y los bomberos acudieron al lugar de los hechos. Mientras, videos publicados en las redes sociales muestran a numerosas personas saliendo a toda prisa del establecimiento.

shooting at aventura mall..



— Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021

Además, reportaron que varias personas se habían quedado encerradas en las tiendas del centro comercial.

Por su parte, la Policía de Aventura declaró en su cuenta de Twitter que «está manejando un incidente en el centro comercial». «Todos los clientes y empleados están siendo escoltados fuera de la propiedad», detalló y agregó que el acceso al local está prohibido «hasta nuevo aviso».

Informó que tres personas sufrieron heridas, que «no ponen en peligro su vida», y están siendo tratadas en hospitales locales. Reveló que varios sospechosos involucrados fueron detenidos y actualmente están siendo interrogados por detectives.

Shooting at Aventura Mall Miami just mins ago… total hysteria getting out the mall… I heard 8 shots right outside of Norstrom's sounded as close as the LV Store… the line was too long to even shop so I walked by and 10 mins later shots rang out…
— The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) May 8, 2021

I was in the mall (my office is 5 mins away) when this shooting occurred a few stores over. Heard the shot, training kicked in – herded everyone, dove for cover behind cabinets. On the floor behind cover when I made this video. Pure chaos. Just left.#aventura #aventuramall
— Derek Smart (@dsmart) May 8, 2021

Fuente: actualidad.rt.com