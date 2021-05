Tunari Junior Open 2021, un torneo «sui géneris» en Cochabamba

Fuente: lostiempos.com

Del 22 al 29 de mayo próximos, Cochabamba vivirá una nueva edición del Tunari Open Junior ITF, certamen que en esta oportunidad será “sui géneris” por los cambios y adaptaciones a las restricciones sanitarias por la pandemia de la Covid-19.

Con más de 180 tenistas, un cuadro de clasificación recortado, firmas de participantes bajo un formato digital y un corredor sanitario, marcan un verdadero desafío para la organización de este evento que está reservado para las categorías 14 y 16 (Cosat G2) y 18 años (ITF G5), damas y varones, que se jugará íntegramente en el Club Tenis Cochabamba (CTC).

“Es totalmente distinto. Para mí, es nuevo; entonces para los chicos, imagínense. Algunos vienen encaminados de algunos torneos y se van adaptando, pero hay gente que no, como el caso de la gente que supervisará el torneo. En mi caso, nunca hice una firma online, ya que se me puede escapar el nombre de un chico y debo hasta revisar el mail tres o cuatro veces”, afirmó Martín Sagárnaga, director del torneo y árbitro general.

La pandemia de la Covid-19 puso a prueba a la organización deportiva que espera a una buena cantidad de participantes, entre deportistas, organizadores, árbitros y prensa deportiva.

De acuerdo a los protocolos establecidos y vigentes en Cochabamba, el torneo que arranca mañana tendrá que sufrir un corte el domingo, esto por la cuarentena rígida.

Esto implica que la etapa clasificatoria deberá acabar en la jornada o, en caso de faltar tiempo, se completará el lunes, día en el que arrancará el cuadro principal.

“No escatimamos nada, por eso firmamos el convenio con el Hupper Hotel, donde se hará un transfer (corredor de transporte) desde el hotel hasta el club y viceversa.

Se instalará un patio de comidas con Búnker, con el objetivo de que los chicos no tengan que salir del club y puedan comer ahí”, aseguró Marcelo Céspedes, presidente de la Asociación de Tenis Cochabamba (ATC).

Con ese propósito, se realizará una burbuja sanitaria que apunta a garantizar la salud de los participantes del torneo.

Pruebas antígeno nasal

Para garantizar el torneo y la salud de sus componentes, hoy se realizarán las pruebas de antígeno nasal para los participantes, aquellas que llegan gracias al apoyo del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Departamental del Deporte (Sedede).

También se tendrá el apoyo de Unicen y la asistencia kinesiológica para tenistas.

Para este campeonato se espera a tenistas de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países, algunos que llegan de torneos del exterior y otros que están jugando en La Paz.

Los mejores tenista sembrados

Para la ocasión, los mejores tenistas sembrados en el continente y sus categorías respectivas son esperados en Cochabamba para el Tunari Open Junior que inicia mañana.

Según la organización, la armada boliviana contará con una importante presencia de tenistas de gran recorrido, como es el caso de Gabriela Cortés y Santiago Lora, entre otros.

“Sabemos que están llegando tenistas colombianos, paraguayos, brasileños, norteamericanos. Teníamos dos chicos de Alemania que me enviaron un mail ayer (por el miércoles) de que no vienen, teníamos un chico de Israel que ya no vendrá”, contó Martín Sagárnaga, directorio del torneo y árbitro general.